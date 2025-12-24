Flávio garante aliança com Tarcísio: “Mais junto do que nunca"

Flávio diz que relação com Tarcísio continua mesma após o anúncio da candidatura à presidência. - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que sua relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém a mesma após ele ter anunciado sua pré-candidato à Presidência da República.

“Apesar de muita gente tentar nos desunir e separar, isso não vai acontecer. A gente vai estar junto, mais junto do que nunca. E a gente junto é imbatível, vamos com tudo”, disse o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a conversa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração ocorreu após visita do senador ao pai no hospital DF Star, em Brasília. Jair Bolsonaro está internado na unidade para realizar uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (25).

Flávio disse em entrevista coletiva que recebeu uma ligação de Tarcísio quando ainda estava em casa, mas que relatou o contato ao pai durante a visita. “A gente conversou longamente e o Tarcísio mandou um abraço aqui para o meu pai também, que eu transmiti. Meu pai ficou muito feliz aqui de receber esse abraço do Tarcísio”, disse.

“E ele está na mesma onda que a gente, mesmo pensamento, de unidade total, de respeito e que temos um único inimigo, que é o PT [Partido dos Trabalhadores]. A gente não pode ter divisão entre nós e não haverá”, completou Flávio sobre Tarcísio.

Vale lembrar que o anúncio da candidatura de Flávio ao Planalto pegou aliados do ex-presidente de surpresa, uma vez que contavam com o governador de São Paulo na disputa.