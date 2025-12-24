Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM ABALO

Flávio garante aliança com Tarcísio: “Mais junto do que nunca"

Senador disse que recebeu uma ligação do governador São Paulo antes de visita a Jair Bolsonaro

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/12/2025 - 19:37 h
Flávio diz que relação com Tarcísio continua mesma após o anúncio da candidatura à presidência.
Flávio diz que relação com Tarcísio continua mesma após o anúncio da candidatura à presidência. -

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que sua relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém a mesma após ele ter anunciado sua pré-candidato à Presidência da República.

“Apesar de muita gente tentar nos desunir e separar, isso não vai acontecer. A gente vai estar junto, mais junto do que nunca. E a gente junto é imbatível, vamos com tudo”, disse o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a conversa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A declaração ocorreu após visita do senador ao pai no hospital DF Star, em Brasília. Jair Bolsonaro está internado na unidade para realizar uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (25).

Leia Também:

Flávio Bolsonaro sai em defesa do pai após cancelamento de entrevista
Sem palanque, Flávio aposta em agenda religiosa na pré-campanha
Kassab tenta emplacar Romeu Zema na vice de Flávio Bolsonaro em 2026

Flávio disse em entrevista coletiva que recebeu uma ligação de Tarcísio quando ainda estava em casa, mas que relatou o contato ao pai durante a visita. “A gente conversou longamente e o Tarcísio mandou um abraço aqui para o meu pai também, que eu transmiti. Meu pai ficou muito feliz aqui de receber esse abraço do Tarcísio”, disse.

“E ele está na mesma onda que a gente, mesmo pensamento, de unidade total, de respeito e que temos um único inimigo, que é o PT [Partido dos Trabalhadores]. A gente não pode ter divisão entre nós e não haverá”, completou Flávio sobre Tarcísio.

Vale lembrar que o anúncio da candidatura de Flávio ao Planalto pegou aliados do ex-presidente de surpresa, uma vez que contavam com o governador de São Paulo na disputa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

candidatura à presidência Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Tarcísio de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio diz que relação com Tarcísio continua mesma após o anúncio da candidatura à presidência.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Flávio diz que relação com Tarcísio continua mesma após o anúncio da candidatura à presidência.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Flávio diz que relação com Tarcísio continua mesma após o anúncio da candidatura à presidência.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Flávio diz que relação com Tarcísio continua mesma após o anúncio da candidatura à presidência.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x