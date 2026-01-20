INTERNACIONAL
Trump ameaça vinhos franceses com tarifa de 200% e provoca Macron
Presidente dos EUA já havia feito mesma ameaça há quase um ano, mas voltou atrás
Por Yuri Abreu
O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aplicar um tarifaço de 200% sobre vinhos e champanhes franceses se o mandatário do país europeu, Emmanuel Macron, não aderir ao chamado "Conselho da Paz", criado pelo republicano.
O colegiado, que teria como objetivo resolver conflitos globais, poderia enfraquecer o papel a Organização das Nações Unidas (ONU), que atua justamente neste sentido.
Contudo, fontes próximas a Macron já afirmaram que ele pretende recusar o convite para participar do Conselho. Quando perguntado sobre a posição de Macron, Trump ironizou.
"Ele disse isso? Bem, ninguém o quer porque ele sairá do cargo muito em breve", respondeu, ao se referir as eleições à Presidência da França, em 2027. "Vou impor uma tarifa de 200% sobre seus vinhos e champanhes, e ele vai aderir, mas não precisa aderir", completou Trump.
Estratégia
Os vinhos e bebidas alcoólicas exportados da União Europeia para os EUA atualmente estão sujeitos a uma tarifa de 15% — que os franceses têm feito pressão para reduzir a zero desde que Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fecharam um acordo comercial entre os EUA e a UE no meio do ano passado.
Os EUA são o maior mercado para vinhos e destilados franceses, com remessas para os EUA de 3,8 bilhões de euros (R$ 23,99 bilhões) em 2024.
Segundo a agência de notícias Reuters, um assessor de Macron disse que o Eliseu teve conhecimento das falas de Trump e enfatizou que as ameaças de tarifas para influenciar a política externa de terceiros são inaceitáveis.
Ameaça "velha"
Em março do ano passado, Trump já ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho e outras bebidas alcoólicas importadas da União Europeia, quando as tensões comerciais transatlânticas aumentaram. No entanto, ele recuou.
