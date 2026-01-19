CRISE DA GROENLÂNDIA
Contragolpe: UE cogita taxar Trump em mais de R$ 580 bilhões
Possibilidade surge após presidente dos EUA anunciar que vai taxar países do bloco
Por Redação
Após uma reunião de emergência no domingo, 18, os principais diplomatas da União Europeia (UE) avaliaram a possibilidade de retomar um plano de tarifas de € 93 bilhões (R$ 580,5 bilhões) sobre produtos americanos.
O plano havia sido suspenso até 6 de fevereiro depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fechou um acordo comercial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em agosto do ano passado.
A possibilidade de retomada surge após o anúncio de Trump de que, a partir de 1º de fevereiro, serão aplicadas tarifas de 10% sobre produtos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia.
Os países são membros da Aliança Militar Ocidental (Otan) e enviaram tropas à Groenlândia para uma missão de treinamento, considerada por Trump uma tentativa de impedir que os Estados Unidos assumam o controle da ilha.
O presidente norte-americano afirmou ainda que a alíquota poderá subir para 25% em 1º de junho, caso não seja alcançado “um acordo para a compra completa e total da Groenlândia”, território pertencente à Dinamarca.
Uso da 'bazuca'
Além de taxar produtos americanos, a UE pode penalizar os Estados Unidos com o chamado instrumento anti-coerção (ACI, na sigla em inglês), apelidado de "bazuca" comercial da Europa, que nunca foi aplicado desde sua criação, em 2023.
A medida permite adotar restrições a investimentos e limitar o acesso de companhias americanas ao mercado europeu, incluindo grandes empresas de tecnologia e prestadores de serviços com alto volume de negócios no continente.
