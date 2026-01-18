TENSÃO
UE pode usar “bazuca” comercial contra Trump após ameaça de tarifas
Ferramenta nunca foi usada antes e permite restringir importações de bens e serviços
Por Ane Catarine
O governo da França afirmou neste domingo, 18, que o presidente Emmanuel Macron deve solicitar que a União Europeia acione o chamado “instrumento anti-coerção”, mecanismo comercial considerado a ferramenta mais dura do bloco, caso os Estados Unidos confirmem a imposição de tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.
Apelidado de “bazuca” comercial da União Europeia, o instrumento nunca foi usado desde a criação.
O dispositivo permite ao bloco adotar medidas severas de retaliação, incluindo restrições à importação de bens e serviços, bloqueios a investimentos e limitações ao acesso de empresas estrangeiras ao mercado europeu.
Tarifaço
Donald Trump prometeu no sábado, 17, implementar uma escalada de tarifas contra países europeus até que o governo dos Estados Unidos obtenha autorização para comprar a Groenlândia, território pertencente à Dinamarca.
Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que tarifas adicionais de 10% sobre produtos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido entrariam em vigor em 1º de fevereiro.
Segundo ele, as alíquotas aumentariam para 25% em 1º de junho e seriam mantidas até que um acordo para a aquisição da Groenlândia fosse alcançado.
Por que Trump quer a Groenlândia?
Trump tem afirmado que a Groenlândia é estratégica para a segurança dos Estados Unidos, devido à localização geopolítica e à presença de grandes reservas minerais.
O presidente norte-americano não descartou o uso da força para assumir o controle da ilha, que pertence à Dinamarca.
