TENSÃO

UE pode usar “bazuca” comercial contra Trump após ameaça de tarifas

Ferramenta nunca foi usada antes e permite restringir importações de bens e serviços

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/01/2026 - 15:32 h
Imagem ilustrativa da imagem UE pode usar “bazuca” comercial contra Trump após ameaça de tarifas
-

O governo da França afirmou neste domingo, 18, que o presidente Emmanuel Macron deve solicitar que a União Europeia acione o chamado “instrumento anti-coerção”, mecanismo comercial considerado a ferramenta mais dura do bloco, caso os Estados Unidos confirmem a imposição de tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Apelidado de “bazuca” comercial da União Europeia, o instrumento nunca foi usado desde a criação.

O dispositivo permite ao bloco adotar medidas severas de retaliação, incluindo restrições à importação de bens e serviços, bloqueios a investimentos e limitações ao acesso de empresas estrangeiras ao mercado europeu.

Tarifaço

Donald Trump prometeu no sábado, 17, implementar uma escalada de tarifas contra países europeus até que o governo dos Estados Unidos obtenha autorização para comprar a Groenlândia, território pertencente à Dinamarca.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que tarifas adicionais de 10% sobre produtos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido entrariam em vigor em 1º de fevereiro.

Segundo ele, as alíquotas aumentariam para 25% em 1º de junho e seriam mantidas até que um acordo para a aquisição da Groenlândia fosse alcançado.

Por que Trump quer a Groenlândia?

Trump tem afirmado que a Groenlândia é estratégica para a segurança dos Estados Unidos, devido à localização geopolítica e à presença de grandes reservas minerais.

O presidente norte-americano não descartou o uso da força para assumir o controle da ilha, que pertence à Dinamarca.

diplomacia internacional Donald Trump Emmanuel Macron estados unidos frança Geopolítica Groenlândia guerra comercial união europeia

x