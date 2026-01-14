Brasil entra na lista de países com vistos suspensos pelo Governo Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: ALEX WROBLEWSKI

O Brasil está entre os 75 países atingidos pela decisão do governo dos Estados Unidos de suspender temporariamente a emissão de vistos. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 14, pelo Departamento de Estado norte-americano, mas ainda não há confirmação oficial sobre quais categorias de visto serão afetadas, incluindo os de turismo.

A inclusão do Brasil na lista foi revelada pela rede de televisão Fox News, que afirma ter tido acesso a um memorando interno do Departamento de Estado com detalhes do plano. O documento também cita países como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que ainda não havia sido oficialmente comunicada sobre a nova restrição.

Segundo o memorando mencionado pela Fox News, o congelamento dos vistos deve começar a valer a partir de 21 de janeiro, sem prazo definido para o fim. A suspensão teria caráter temporário e serviria para que o governo norte-americano revisasse os critérios atualmente adotados para autorizar a entrada de estrangeiros no país

O documento aponta ainda a possibilidade de ampliação das restrições para determinados perfis, incluindo pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência Associated Press já havia informado que o governo do então presidente Donald Trump avaliava a adoção de diretrizes para limitar a entrada de pessoas obesas nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, o processo de concessão de vistos passou por mudanças. Em junho do ano passado, candidatos a vistos de estudante passaram a ser obrigados a desbloquear seus perfis em redes sociais para análise das autoridades norte-americanas. Segundo comunicado divulgado à época, a iniciativa buscava identificar conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, ao seu governo, cultura e instituições.

Embora a suspensão dos vistos ainda não tenha sido oficialmente detalhada por Washington, o endurecimento das regras migratórias já havia sido sinalizado na estratégia de defesa e política externa divulgada pelo governo Trump em dezembro de 2025. O documento previa o aumento das restrições à entrada de imigrantes.