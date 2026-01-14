Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

INSS: Oposição pede ao STF colocação de tornozeleira em Lulinha

Pedido foi protocolado por deputado vice-líder da minoria no Congresso

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/01/2026 - 13:39 h
Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula (PT)
Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula (PT) -

O vice-líder da Minoria no Congresso Nacional, deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido contra Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho mais velho do presidente Lula (PT).

A solicitação do parlamentar aponta que Lulinha teria relações com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS e tido como o principal articulador das fraudes na Previdência.

Segundo o deputado gaúcho, Lulinha “teria recebido nos últimos meses e anos, uma mesada de R$ 300 mil do careca do INSS”.

Tornozeleira e passaporte

Devido a este cenário, o pedido inclui a colocação de tornozeleira eletrônica e a retenção do passaporte de Lulinha. Como justificativa, Van Hattem citou o suposto risco de que o filho do presidente deixe o território nacional.

O documento foi enviado ao ministro André Mendonça e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Assinam também o líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), o senador Eduardo Girão (Novo-CE), o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e os deputados Luiz Lima (Novo-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP).

“Urgente, acabamos de protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que André Mendonça avalie e coloque tornozeleira eletrônica no Lulinha e também que retire o seu passaporte. A notícia é que ele está no Brasil e vai voltar para a Espanha, de onde ele veio e onde ele está nesse momento, inclusive, residindo”, declarou o deputado em vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

“É preciso que a justiça se restabeleça nesse país. E por isso, nós protocolamos um pedido urgente para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro André Mendonça, bem como Paulo Gonet, para que eles tomem a atitude de colocar tornozeleira no Lulinha e retirem o seu passaporte para que ele não possa sair do país”, acrescentou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Marcel van Hattem (@marcelvanhattem)

x