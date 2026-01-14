Randerson Leal lista prioridades à frente da oposição na Câmara de Salvador

Vereador Randerson Leal (Podemos) - Foto: Divulgação | CMS

O vereador Randerson Leal (Podemos) assume, a partir do dia 2 de fevereiro, a liderança da oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A informação foi confirmada pelo parlamentar ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 14.

Ele substitui a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), conforme acordo firmado entre os partidos que compõem o bloco oposicionista.

Entre as prioridades de Randerson à frente da oposição está a tentativa de destravar a tramitação do Projeto de Lei nº 490/2025, que proíbe a instalação de cancelas e a cobrança de tarifas de estacionamento em áreas destinadas ao atendimento de urgência e emergência em hospitais públicos e privados da capital.

Outro projeto citado pelo vereador é o PL nº 209/2023, que garante gratuidade no estacionamento de shoppings para consumidores que realizarem compras acima de cinco vezes o valor da tarifa.

Espero contribuir com Salvador com um trabalho que impacte positivamente a vida da população. Quero atuar para aprovar dois projetos meus que acabam com a cobrança de estacionamento em shoppings, clínicas e hospitais privados da cidade. Além disso, temos muitas outras pautas importantes, afirmou. Randerson Leal - Vereador

Randerson acrescentou que pretende contar com o apoio de parlamentares mais experientes para conduzir a nova função, que, segundo ele, exige “muita responsabilidade”.

Rodízio na liderança da oposição

A troca na liderança segue acordo firmado no início da legislatura, que estabelece a alternância do cargo entre os partidos da oposição.

Pelo entendimento, cada sigla indica o líder em um dos anos do mandato. Em 2026, a indicação cabe ao Podemos. Já em 2027, a função deve ser assumida pela vereadora Marta Rodrigues (PT) e, em 2028, pelo vereador Silvio Humberto (PSB).