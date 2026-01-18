Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TAXA BILIONÁRIA

Trump cobra US$ 1 bilhão para países ficarem em conselho de Gaza

Casa Branca explica, no entanto, que não há cobrança para adesão ao grupo

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/01/2026 - 16:58 h
Imagem ilustrativa da imagem Trump cobra US$ 1 bilhão para países ficarem em conselho de Gaza
-

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer cobrar US$ 1 bilhão de países que desejarem integrar de forma permanente o chamado “Conselho da Paz”, criado para supervisionar a reconstrução da Faixa de Gaza e a administração de transição do território, segundo reportagem da Bloomberg News

Em comunicado divulgado na rede X (antigo Twitter), a Casa Branca esclareceu que o valor seria cobrado apenas de países parceiros interessados em manter a permanência no grupo e que não há taxa mínima para adesão ao conselho.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A taxa simplesmente oferece filiação permanente a países parceiros que demonstrem profundo compromisso com a paz, a segurança e a prosperidade”, diz o texto.

A iniciativa americana prevê que Trump atue como presidente inaugural do conselho, enquanto cada país-membro teria mandato de até três anos, contados a partir da entrada em vigor do estatuto.

Leia Também:

UE pode usar “bazuca” comercial contra Trump após ameaça de tarifas
Europa reforça segurança da Groenlândia em resposta a ameaças de Trump
Trump impõe tarifas à Europa para forçar venda da Groenlândia
Brasil entra na lista de países com vistos suspensos pelo Governo Trump

Lula é convidado por Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu convite para integrar o conselho da paz voltado ao conflito em Gaza, mas ainda não confirmou participação.

O convite coloca o governo brasileiro em uma posição delicada. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, Lula tem feito críticas recorrentes às operações militares de Israel na Faixa de Gaza.

O presidente brasileiro defende um cessar-fogo imediato e a criação de um Estado palestino, posição que contrasta com a iniciativa de Trump, aliado histórico do governo israelense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Casa Branca Conflito no Oriente Médio diplomacia internacional Donald Trump estados unidos Gaza Geopolítica Israel Luiz Inácio Lula da Silva Palestina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x