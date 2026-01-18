Trump cobra US$ 1 bilhão para países ficarem em conselho de Gaza

- Foto: Casa Branca/Molly Riley

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer cobrar US$ 1 bilhão de países que desejarem integrar de forma permanente o chamado “Conselho da Paz”, criado para supervisionar a reconstrução da Faixa de Gaza e a administração de transição do território, segundo reportagem da Bloomberg News

Em comunicado divulgado na rede X (antigo Twitter), a Casa Branca esclareceu que o valor seria cobrado apenas de países parceiros interessados em manter a permanência no grupo e que não há taxa mínima para adesão ao conselho.

“A taxa simplesmente oferece filiação permanente a países parceiros que demonstrem profundo compromisso com a paz, a segurança e a prosperidade”, diz o texto.

A iniciativa americana prevê que Trump atue como presidente inaugural do conselho, enquanto cada país-membro teria mandato de até três anos, contados a partir da entrada em vigor do estatuto.

Lula é convidado por Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu convite para integrar o conselho da paz voltado ao conflito em Gaza, mas ainda não confirmou participação.

O convite coloca o governo brasileiro em uma posição delicada. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, Lula tem feito críticas recorrentes às operações militares de Israel na Faixa de Gaza.

O presidente brasileiro defende um cessar-fogo imediato e a criação de um Estado palestino, posição que contrasta com a iniciativa de Trump, aliado histórico do governo israelense.