Trump cobra US$ 1 bilhão para países ficarem em conselho de Gaza
Casa Branca explica, no entanto, que não há cobrança para adesão ao grupo
Por Ane Catarine
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer cobrar US$ 1 bilhão de países que desejarem integrar de forma permanente o chamado “Conselho da Paz”, criado para supervisionar a reconstrução da Faixa de Gaza e a administração de transição do território, segundo reportagem da Bloomberg News
Em comunicado divulgado na rede X (antigo Twitter), a Casa Branca esclareceu que o valor seria cobrado apenas de países parceiros interessados em manter a permanência no grupo e que não há taxa mínima para adesão ao conselho.
“A taxa simplesmente oferece filiação permanente a países parceiros que demonstrem profundo compromisso com a paz, a segurança e a prosperidade”, diz o texto.
A iniciativa americana prevê que Trump atue como presidente inaugural do conselho, enquanto cada país-membro teria mandato de até três anos, contados a partir da entrada em vigor do estatuto.
Lula é convidado por Trump
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu convite para integrar o conselho da paz voltado ao conflito em Gaza, mas ainda não confirmou participação.
O convite coloca o governo brasileiro em uma posição delicada. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, Lula tem feito críticas recorrentes às operações militares de Israel na Faixa de Gaza.
O presidente brasileiro defende um cessar-fogo imediato e a criação de um Estado palestino, posição que contrasta com a iniciativa de Trump, aliado histórico do governo israelense.
