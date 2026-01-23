Lula escolhe a Bahia e empolga PT com lançamento de pré-candidatura

Lula no desfile cívico do Dois de Julho - 2 de julho - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre, nesta sexta-feira, 23, a primeira agenda em solo baiano no ano de 2026, participando do encontro nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Salvador. O petista também lançará na capital a pré-candidatura à reeleição.

O lançamento da pré-candidatura acontecerá junto com o aniversário do PT, no dia 7 de fevereiro, que deve ocorrer no Trapiche do Barnabé, no bairro do Comércio. Presidente da legenda no estado, Tassio Brito comemorou, em conversa com o Portal A TARDE, a preferência do chefe do Palácio do Planalto pela Bahia, hoje maior reduto eleitoral petista do país.

"Para nós é uma honra enorme receber o presidente Lula, nosso maior símbolo, aqui na Bahia, prestigiando os 42 anos de fundação do MST e celebrando a história de luta do movimento. Aqui é onde historicamente Lula e o nosso projeto político têm votações muito expressivas", destacou Tássio, que completou.

"Isso é fruto do amplo reconhecimento do povo às políticas públicas que mudaram completamente a vida dos baianos. Por esse motivo, estamos construindo junto com o PT nacional uma grande festa, de 5 a 7 de fevereiro, para celebrar os 46 anos do Partido dos Trabalhadores e lançar a pré-candidatura de Lula aqui na Bahia. Nosso estado carrega inúmeras histórias de luta e organização popular, então estamos no lugar certo para essa celebração", pontuou.

Fortalecimento da parceria

A escolha de Lula pela Bahia, segundo apuração feita pelo Portal A TARDE, é estratégica.

Lula acredita que poderá repetir o desempenho no estado, comparado com 2022, sendo puxado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tentará a reeleição.

A expectativa por uma votação recorde do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, na disputa pelo Senado, também é vista como determinante para que ele alcance um desempenho acima da média nas urnas.