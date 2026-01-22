DESCANSO NA FOLIA
Saiba onde Lula e Janja vão ficar durante o Carnaval
Chefe do Palácio do Planalto disse a aliados que pretende ir à Marquês de Sapucaí
Por Anderson Ramos
O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva devem passar o Carnaval no camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, comandado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD).
Segundo a coluna de Milena Teixeira do portal Metrópoles, o chefe do Palácio do Planalto disse a aliados que pretende ir à Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval, dia 15 de fevereiro para assistir ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que levará para a avenida um enredo em sua homenagem.
Para aliados do petista, a participação de Lula no Carnaval faz parte do pontapé inicial da campanha de reeleição do presidente, especialmente após Paes anunciar sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro.
