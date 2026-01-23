Lula anuncia novos assentamentos e crédito para reforma agrária do MST

Presidente Lula (PT) cumpre agenda em Salvador, nesta sexta-feira, 23 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) cumpre agenda nesta sexta-feira, 23, em Salvador, onde participa, ao lado da primeira-dama, Janja, do encerramento do Encontro Nacional do MST, que está sendo realizado no Parque de Exposições Agropecuárias, na Avenida Paralela.

Na tarde de hoje, o petista deve trazer ao grupo o que auxiliares dele chamam de "boas notícias". Em discurso, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula pretende anunciar novas obtenções de terras, a criação de assentamentos, a concessão crédito para trabalhadores rurais e números alcançados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Ainda durante sua fala, prevista para ocorrer na parte da tarde, o presidente deve ressaltar que o órgão federal já cumpriu 78% da meta de reforma agrária do programa Terra da Gente, que previa o assentamento de 295 mil famílias até 2026.

Para o ato, estão confirmadas as presenças de membros da gestão como o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Alckmin faz "ameaça" para se manter na vice de Lula

Em conversa com interlocutores, Geraldo Alckmin (PSB) descartou a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado nas eleições de outubro e manifestou preferência por manter o posto de vice na chapa pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo relatos à CNN, Alckmin disse que seu futuro é ficar na vice ou "capinar em Pinda" -- em referência à sua cidade de origem, Pindamonhangaba (SP), onde foi vereador e prefeito nos anos 1970.