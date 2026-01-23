Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula anuncia novos assentamentos e crédito para reforma agrária do MST

Presidente estará em Salvador, nesta sexta-feira, 23, no Parque de Exposições

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/01/2026 - 7:29 h | Atualizada em 23/01/2026 - 9:34
Presidente Lula (PT) cumpre agenda em Salvador, nesta sexta-feira, 23
O presidente Lula (PT) cumpre agenda nesta sexta-feira, 23, em Salvador, onde participa, ao lado da primeira-dama, Janja, do encerramento do Encontro Nacional do MST, que está sendo realizado no Parque de Exposições Agropecuárias, na Avenida Paralela.

Na tarde de hoje, o petista deve trazer ao grupo o que auxiliares dele chamam de "boas notícias". Em discurso, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula pretende anunciar novas obtenções de terras, a criação de assentamentos, a concessão crédito para trabalhadores rurais e números alcançados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Ainda durante sua fala, prevista para ocorrer na parte da tarde, o presidente deve ressaltar que o órgão federal já cumpriu 78% da meta de reforma agrária do programa Terra da Gente, que previa o assentamento de 295 mil famílias até 2026.

Para o ato, estão confirmadas as presenças de membros da gestão como o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Em conversa com interlocutores, Geraldo Alckmin (PSB) descartou a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado nas eleições de outubro e manifestou preferência por manter o posto de vice na chapa pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo relatos à CNN, Alckmin disse que seu futuro é ficar na vice ou "capinar em Pinda" -- em referência à sua cidade de origem, Pindamonhangaba (SP), onde foi vereador e prefeito nos anos 1970.

Lula mst reforma agrária Salvador

x