Lula consulta aliados antes de decidir sobre Conselho da Paz de Trump

Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem conversado com representantes de outros países antes de tomar a decisão sobre aceitar ou não o convite feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o Conselho da Paz.

Trata-se de uma iniciativa criada pelo governo norte-americano para, inicialmente, planejar a reconstrução da Faixa de Gaza.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na quinta-feira, 22, Lula conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Segundo comunicado divulgado pelo governo brasileiro, os dois enfatizaram as convicções que têm sobre a necessidade de uma “reforma abrangente” das Nações Unidas, especialmente do Conselho de Segurança.

Logo depois, o presidente falou, também por telefone, com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

“Ao expressar satisfação quanto ao cessar-fogo obtido em Gaza, o presidente Lula consultou o presidente Abbas sobre as perspectivas de reconstrução da região e reiterou o compromisso brasileiro com a paz no Oriente Médio”, informou o Palácio do Planalto, em nota.

Conselho da Paz

Sem o apoio dos aliados europeus, Trump oficializou na quinta-feira, 22, a criação do Conselho da Paz. O novo órgão terá como líder vitalício e único com poder de veto o próprio presidente dos Estados Unidos.

Participaram da assinatura do documento 19 países aliados de Trump, divididos da seguinte forma:

Democracias

Argentina

Paraguai

Hungria

Bulgária

Turquia

Kosovo

Armênia

Paquistão

Mongólia

Indonésia

Países que não têm democracia plena

Marrocos

Jordânia

Regimes considerados autoritários

Azerbaijão

Uzbequistão

Cazaquistão

Bahrein

Qatar

Emirados Árabes Unidos

Ditadura

•Arábia Saudita

Rússia, China, Brasil, França, Alemanha, Reino Unido e outros países europeus foram convidados, mas não assinaram o documento.

Nos bastidores, o governo brasileiro afirma que não há pressa para responder ao convite e que a decisão não deve ser divulgada nesta semana.