Trump diz que gosta de Lula e o convida para integrar conselho de Gaza

Lula e Donald Trump durante encontro. - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou o convite feito a sua contraparte brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, para integrar o conselho de paz para Gaza.

O republicano Trump disse, nesta terça-feira, 20, gostar de Lula e falou que espera que ele entre para o grupo. O conselho da paz é um órgão criado pelos EUA para discutir a reconstrução da Faixa de Gaza.

Eu convidei. Eu gosto dele. Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza Donald Trump, presidente dos EUA durante o balanço do primeiro ano do seu segundo mandato.

Ainda durante a coletiva, o norte-americano declarou que o recém-formado conselho “poderia” substituir a Organização das Nações Unidas (ONU).

“A ONU simplesmente não tem sido muito útil. Sou um grande fã do potencial da ONU, mas ela nunca esteve à altura desse potencial. A ONU deveria ter resolvido todas as guerras que eu encerrei. Eu nunca recorri a eles, nunca sequer pensei em recorrer, disse Trump

O governo brasileiro confirmou o recebimento do convite na última sexta-feira (16/1), mas pondera que Lula ainda não tomou uma decisão.

Trégua suspensa

O presidente Lula 'suspendeu' a trégua diplomática com os Estados Unidos ao fazer, nesta terça-feira, 20, críticas a Donald Trump e ao país, durante agenda no Rio Grande do Sul.

Lula acusou o presidente norte-americano de tentar 'governar o mundo' por meio do Twitter, e questionou a posição adotada por Trump, que tem forçado avanços contra a soberania de territórios nas últimas semanas, como fez na Venezuela.

"Já perceberam que o Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico, todo dia fala uma coisa. E você acha que é possível a gente tratar o povo com respeito se não olhar no rosto? Achar que é objeto e não um ser humano?", questionou Lula.