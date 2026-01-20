Menu
POLÍTICA
NOMEAÇÃO

Lenda da Seleção Brasileira assume cargo no governo Lula

Formiga substitui Michael Jackson, que ocupava o cargo desde agosto de 2024

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/01/2026 - 17:34 h
Formiga foi nomeada para cargo no Ministério dos Esportes.
Formiga foi nomeada para cargo no Ministério dos Esportes. -

Uma das maiores lendas da Seleção Brasileira Feminina de futebol passou a integrar oficialmente o governo Lula. Nesta terça-feira, 20, a ex-jogadora Formiga foi nomeada diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino, função ligada à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, subordinada ao Ministério do Esporte.

A ex-volante, hoje com 47 anos, substitui Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson, que ocupava o cargo desde agosto de 2024 e também construiu trajetória marcante com a camisa da Seleção Canarinho.

A nomeação acontece em um momento de preparação para a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, que terá o Brasil como país-sede.

Na nova função, a ex-jogadora terá como missão colaborar na formulação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do futebol, com foco especial na promoção, estruturação e ampliação do futebol feminino no país. De acordo com o ato publicado, Formiga receberá salário bruto de R$ 20.327,48.

A baiana é a única atleta a participar de sete Copas do Mundo e a única jogadora de futebol feminino atuar em todas as edições olímpicas desde que as seleções femininas integraram os jogos.

Tags:

copa do mundo 2027 formiga futebol feminino governo Lula Ministerio do Esporte

x