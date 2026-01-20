Lula diz querer comparar seu governo com os de Temer e Bolsonaro

Lula adota tom eleitoral em discurso. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 20, que 2026 será o “ano da comparação” entre seu governo e as gestões de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

“Passamos o ano inteiro de 2025 cuidando das coisas, plantando a terra, colocando fertilizante e agora vamos começar a colheita. É aí que eu quero o apoio de vocês. Nós precisamos transformar 2026 no ano da comparação”, declarou o presidente durante a entrega de 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Rio Grande (RS).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Vamos pegar a data que foi feito o impeachment da Dilma em 2016. Vamos pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro e vamos fazer uma comparação. O que nós fizemos em 3 anos com o que eles fizeram em 7 anos”, afirmou o petista em um claro tom eleitoral.

Lula detalhou que a comparação abrangerá áreas como educação, saúde, rodovias, habitação, concessão de títulos de propriedade, demarcação de terras indígenas e quilombolas. “Por que nós vamos fazer isso? Porque é preciso acabar com a era da mentira neste país”, justificou.

O presidente falou sobre seus adversários políticos, mesmo sem citar Bolsonaro e aliados. “Eles imaginaram fazer tudo verde e amarelo, mas a única coisa amarela é a cara deles de vergonha por não ter sabido governar o país“, afirmou.