Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TOM ELEITORAL

Lula diz querer comparar seu governo com os de Temer e Bolsonaro

Petista afirmou que adversários não souberam governar o país

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/01/2026 - 17:09 h
Lula adota tom eleitoral em discurso.
Lula adota tom eleitoral em discurso. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 20, que 2026 será o “ano da comparação” entre seu governo e as gestões de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

“Passamos o ano inteiro de 2025 cuidando das coisas, plantando a terra, colocando fertilizante e agora vamos começar a colheita. É aí que eu quero o apoio de vocês. Nós precisamos transformar 2026 no ano da comparação”, declarou o presidente durante a entrega de 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Rio Grande (RS).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula suspende 'trégua' e sobe o tom contra Trump
Lula muda tom e endurece discurso de combate à violência contra mulher
Ministros de Lula defendem domiciliar para Bolsonaro: "Coerência"

“Vamos pegar a data que foi feito o impeachment da Dilma em 2016. Vamos pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro e vamos fazer uma comparação. O que nós fizemos em 3 anos com o que eles fizeram em 7 anos”, afirmou o petista em um claro tom eleitoral.

Lula detalhou que a comparação abrangerá áreas como educação, saúde, rodovias, habitação, concessão de títulos de propriedade, demarcação de terras indígenas e quilombolas. “Por que nós vamos fazer isso? Porque é preciso acabar com a era da mentira neste país”, justificou.

O presidente falou sobre seus adversários políticos, mesmo sem citar Bolsonaro e aliados. “Eles imaginaram fazer tudo verde e amarelo, mas a única coisa amarela é a cara deles de vergonha por não ter sabido governar o país“, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro comparação governo Lula Temer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula adota tom eleitoral em discurso.
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Lula adota tom eleitoral em discurso.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Lula adota tom eleitoral em discurso.
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Lula adota tom eleitoral em discurso.
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x