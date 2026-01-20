PEGOU AR
Governador se irrita com vaia em evento com Lula: "Esse é o amor?"
Eduardo Leite reclamou da recepção em agenda com o petista
Por Anderson Ramos
Um verdadeiro climão tomou conta de uma cerimônia de assinaturas de contratos ligados a construção de navios para a Petrobras, em Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 20.
O governador Eduardo Leite (PSD) foi vaiado quando participava do evento ao lado do presidente Lula (PT). Leite foi vaiado quando teve o nome mencionado no discurso da prefeita Darlene Pereira (PT) e, depois, ao iniciar seu discurso ao microfone.
Leia Também:
"Este é o amor que venceu o medo? Não, né? Vamos respeitar, por favor. Estou aqui cumprindo meu dever institucional. Eu e o presidente fomos eleitos pelo mesmo povo. Somos diferentes. Mas a gente não precisa pensar igual. É importante que, neste caso, pensemos no Rio Grande do Sul, no Brasil, e é isso que fazemos quando trabalhamos de forma coordenada", disse Leite.
O PSD de Gilberto Kassab prefere apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a disputa presidencial do próximo outubro, mas nomes do PSD também se apresentaram como opção, como o governador do Paraná, Ratinho Junior, e o próprio Leite.
"Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos. 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum", continuou Leite, tentando reduzir as vaias.
Climinha bom quando o Eduardo Leite subiu na cerimônia da Petrobrás junto com o governo federal. Em partes, por mais que discorde dele, concordo. pic.twitter.com/HtzX3EnrIt— Jênio Quadros (@JenioQuadros_) January 20, 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes