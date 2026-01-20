Menu
PEGOU AR

Governador se irrita com vaia em evento com Lula: "Esse é o amor?"

Eduardo Leite reclamou da recepção em agenda com o petista

Por Anderson Ramos

20/01/2026 - 19:08 h
Um verdadeiro climão tomou conta de uma cerimônia de assinaturas de contratos ligados a construção de navios para a Petrobras, em Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 20.

O governador Eduardo Leite (PSD) foi vaiado quando participava do evento ao lado do presidente Lula (PT). Leite foi vaiado quando teve o nome mencionado no discurso da prefeita Darlene Pereira (PT) e, depois, ao iniciar seu discurso ao microfone.

"Este é o amor que venceu o medo? Não, né? Vamos respeitar, por favor. Estou aqui cumprindo meu dever institucional. Eu e o presidente fomos eleitos pelo mesmo povo. Somos diferentes. Mas a gente não precisa pensar igual. É importante que, neste caso, pensemos no Rio Grande do Sul, no Brasil, e é isso que fazemos quando trabalhamos de forma coordenada", disse Leite.

O PSD de Gilberto Kassab prefere apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a disputa presidencial do próximo outubro, mas nomes do PSD também se apresentaram como opção, como o governador do Paraná, Ratinho Junior, e o próprio Leite.

"Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos. 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum", continuou Leite, tentando reduzir as vaias.

x