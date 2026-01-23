Na Bahia, Psol confirma apoio a Lula pela segunda eleição seguida

Paula Coradi, presidente do Psol e Lula. - Foto: Reprodução / Instagram

O Psol garantiu apoio à reeleição de Lula (PT) à Presidência da República. A confirmação foi feita pela presidente nacional do partido, Paula Coradi, durante discurso no 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que está sendo realizado no Parque de Exposições Agropecuárias, na Avenida Paralela, em Salvador.

“A nossa tarefa é reeleger o presidente Lula para a gente continuar decidindo os rumos do nosso país com democracia, dignidade e com muita luta do nosso povo”, afirmou a dirigente psolista.

Esta é a segunda eleição seguida que o Psol vai apoiar o líder petista na disputa ao Palácio do Planalto. Nos pleitos de 2006, 2010, 2014 e 2018, o partido teve candidaturas próprias à presidência.

Atualmente, a legenda ocupa dois ministérios no governo Lula:

Ministério dos Povos Indígenas, de Sônia Guajajara;

Secretaria-Geral da Presidência, comandada por Guilherme Boulos.

Candidatura na Bahia

Apesar do apoio ao PT na esfera nacional, na Bahia a conversa é diferente. O Psol já lançou seu candidato ao Palácio de Ondina. Trata-se do atual presidente estadual, Ronaldo Mansur que terá como vice a professora Meire Reis.