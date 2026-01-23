Menu
ELEIÇÕES
GARANTIA

Na Bahia, Psol confirma apoio a Lula pela segunda eleição seguida

A presidente nacional do partido, Paula Coradi, cravou aliança com o petista em 2026

Cássio Moreira e Anderson Ramos

Por Cássio Moreira e Anderson Ramos

23/01/2026 - 17:05 h
Paula Coradi, presidente do Psol e Lula.
Paula Coradi, presidente do Psol e Lula.

O Psol garantiu apoio à reeleição de Lula (PT) à Presidência da República. A confirmação foi feita pela presidente nacional do partido, Paula Coradi, durante discurso no 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que está sendo realizado no Parque de Exposições Agropecuárias, na Avenida Paralela, em Salvador.

“A nossa tarefa é reeleger o presidente Lula para a gente continuar decidindo os rumos do nosso país com democracia, dignidade e com muita luta do nosso povo”, afirmou a dirigente psolista.

Esta é a segunda eleição seguida que o Psol vai apoiar o líder petista na disputa ao Palácio do Planalto. Nos pleitos de 2006, 2010, 2014 e 2018, o partido teve candidaturas próprias à presidência.

Atualmente, a legenda ocupa dois ministérios no governo Lula:

Candidatura na Bahia

Apesar do apoio ao PT na esfera nacional, na Bahia a conversa é diferente. O Psol já lançou seu candidato ao Palácio de Ondina. Trata-se do atual presidente estadual, Ronaldo Mansur que terá como vice a professora Meire Reis.

