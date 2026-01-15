Bonfim: pré-candidato ao governo do Psol sofre tentativa de assalto

Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Divulgação

O pré-candidato do Psol ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur, foi vítima de uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira, 15, antes de chegar no início do cortejo cívico da Lavagem do Bonfim.

O caso aconteceu próximo à Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador, e foi confirmado pela assessoria do político.

Na ocasião, o postulante ao Palácio de Ondina e sua equipe se preparavam para iniciar o percurso da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, no Bonfim.

Em nota, a equipe de Mansur diz que o caso aconteceu após o político e o assessor presenciarem um furto contra duas mulheres.

"Devem ter pegado alguma coisa. Elas saíram correndo, não conseguimos pegar detalhes do que eles furtaram, mas tinha dinheiro na mão de um deles", diz a assessoria.

A equipe ainda diz que os criminosos estavam armados, mas que isso não inibiu uma possível reação do grupo.

"Eles estavam com aquelas facas que o pessoal usa para tratar sardinha, mas a gente não se curvou e, por pouco, não saímos na mão com eles", afirmou.

Lavagem do Bonfim

É no início da manhã, com o sol ainda frio, que políticos e a sociedade civil caminham em direção a Basílica da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Comércio, em Salvador, para iniciar o cortejo da Lavagem do Bonfim.