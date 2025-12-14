PSOL lança chapa com pré-candidatos ao Governo da Bahia

PSOL lançou chapa em evento na Faculdade de Arquitetura da UFBA, no último sábado, 13. - Foto: Reprodução / Instagram

O PSOL saiu na frente e foi o primeiro partido a lançar pré-candidatos da chapa majoritária para as eleições de 2026. O lançamento ocorreu no sábado, 13, na Faculdade de Arquitetura da UFBA, no bairro da Federação.

O atual presidente da legenda, Ronaldo Mansur, será o pré-candidato ao governo e a professora Meire Reis como vice. Delliana Ribeiro da Silva será a pré-candidata ao Senado e terá como suplentes Nilo Rosa e Jeovane Marúsia Fernandes. A segunda vaga ao Senado será uma indicação da Rede, que faz federação com o PSOL.

Segundo Ronaldo Mansur, o lançamento representa um passo importante para a elaboração de um programa de governo construído em conjunto com os movimentos sociais e a população trabalhadora, e comprometido em resolver alguns dos maiores desafios da Bahia, como a geração de empregos, segurança pública e acesso aos serviços de saúde.

Nascido em Alagoinhas, Ronaldo Mansur é um dos fundadores do PSOL. Esta será a sua quarta eleição. Mansur concorreu a vice-governador em 2014 e 2022 e a deputado federal em 2018. Também preside a Federação PSOL-Rede Sustentabilidade.

Meire Reis é professora, historiadora e coordenadora nacional da Mocambo – Organização Nacional Antirracista, e Delliana Ricelli Ribeiro da Silva, professora e fundadora do Movimento Popular (R)existir.