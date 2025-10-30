Lula dá grande missão a Boulos após posse no governo

Boulos toma posse como ministro da Secretaria-Geral do governo Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) determinou ao novo ministro da Secretaria-Geral de governo, Guilherme Boulos, uma importante missão, durante a posse do psolista no cargo, em cerimônia realizada na quarta-feira, 29, no Palácio do Planalto.

Durante a cerimônia, Boulos pediu um minuto de silêncio "por todas as vítimas" da megaoperação das polícias Civil e Militar realizada na última terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, que terminou com mais de 120 mortes, de acordo com o governo do Estado.

Em discurso, o novo ministro declarou que o Brasil tem “um presidente que não fala fino com os Estados Unidos” e “que sabe que a cabeça do crime organizado não está no barraco da favela, mas na lavagem de dinheiro da Faria Lima”.

Além disso, defendeu o diálogo com diferentes setores da sociedade, de católicos a evangélicos, mas afirmou que o debate está fechado com quem "ataca a democracia e trai o Brasil".

"Com esses não tem diálogo. Esses queriam ver a gente morto. A eles, inimigos do povo e da democracia, temos duas coisas para dizer: o Brasil é dos brasileiros e sem anistia”, disparou.

Colocar o "governo na rua"

Nas redes sociais, após a cerimônia de posse de Boulos, o presidente Lula parabenizou o novo componente do governo e afirmou que a missão do psolista à frente da pasta será "ampliar ainda mais o diálogo com os movimentos sociais".

Para ampliar esse contato, Boulos terá a tarefa de rodar o país e colocar o "governo na rua", priorizando as regiões Norte e Nordeste nas agendas que vai realizar ainda neste ano.

Entre os assuntos que devem ser fortalecidos por Boulos estão:

o fim da escala 6x1;

direitos dos trabalhadores informais, a exemplo de aplicativos e empreendedores;

participação popular nas definições orçamentárias

"Tenho certeza de que ele continuará trabalhando pelos brasileiros e brasileiras como sempre fez em sua trajetória", escreveu o mandatário em postagem no X (antigo Twitter). Na mesmo texto, agradeceu a Márcio Macêdo, antecessor de Boulos na pasta, pela "dedicação à participação social e pela missão cumprida."