Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Psol sonda petistas baianos de olho em eleição para a Câmara

Integrantes da sigla miram deputada e ex-prefeito

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

03/01/2026 - 9:03 h
Elisângela Araújo é um dos nomes que interessa ao Psol
Elisângela Araújo é um dos nomes que interessa ao Psol -

Integrantes do Psol iniciaram conversas, nos bastidores, para atrair a deputada federal suplente Elisângela Araújo, do PT, e com Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna e membro histórico da sigla. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Segundo os nomes consultados, a expectativa é que ambos os nomes sejam usados como puxadores de votos na disputa pela Câmara dos Deputados. O Psol trabalha com a estratégia de eleger um parlamentar, pelo menos, no estado, garantindo a primeira cadeira da história do partido na Bahia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caiado nega embate com ACM Neto e mantém candidatura ao Planalto
Eleições 2026: veja datas, prazos e candidatos na Bahia e no Brasil
Jornal inglês crava vitória de Lula em 2026; veja
Oposição admite vitória 'avassaladora' de Rui Costa para o Senado

"Estamos conversando também com Elisângela, com Geraldo Simões. Precisamos fazer cadeiras", confidenciou um nome ligado ao Psol, sob anonimato, ao Portal A TARDE.

O que diz o Psol?

Dirigentes do Psol afirmam, no entanto, que o partido não fez nenhum convite formal para que ambos os nomes integrem os quadros da legenda. Uma dos nomes pontuou que tem acompanhado as especulações e negociações, mas que toda conversa, até o momento, tem caráter informal.

"Tudo que a gente tem visto é de conversa nos bastidores. Ainda não houve conversa formal", pontuou uma das fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, que ainda confirmou que as eventuais filiações devem passar pelo crivo da direção nacional do Psol.

Elisângela assume cadeira na Câmara

Elisângela Araújo assumiu a cadeira de deputada federal, nesta sexta-feira, 2, assumindo o mandato vago com a saída de Josias Gomes, que se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Uma eventual mudança de sigla, no momento, ocorreria com a abertura da janela partidária, que deve acontecer nos próximos meses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deputados eleições psol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elisângela Araújo é um dos nomes que interessa ao Psol
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Elisângela Araújo é um dos nomes que interessa ao Psol
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Elisângela Araújo é um dos nomes que interessa ao Psol
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Elisângela Araújo é um dos nomes que interessa ao Psol
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x