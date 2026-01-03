POLÍTICA
Psol sonda petistas baianos de olho em eleição para a Câmara
Integrantes da sigla miram deputada e ex-prefeito
Por Cássio Moreira
Integrantes do Psol iniciaram conversas, nos bastidores, para atrair a deputada federal suplente Elisângela Araújo, do PT, e com Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna e membro histórico da sigla. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.
Segundo os nomes consultados, a expectativa é que ambos os nomes sejam usados como puxadores de votos na disputa pela Câmara dos Deputados. O Psol trabalha com a estratégia de eleger um parlamentar, pelo menos, no estado, garantindo a primeira cadeira da história do partido na Bahia.
"Estamos conversando também com Elisângela, com Geraldo Simões. Precisamos fazer cadeiras", confidenciou um nome ligado ao Psol, sob anonimato, ao Portal A TARDE.
O que diz o Psol?
Dirigentes do Psol afirmam, no entanto, que o partido não fez nenhum convite formal para que ambos os nomes integrem os quadros da legenda. Uma dos nomes pontuou que tem acompanhado as especulações e negociações, mas que toda conversa, até o momento, tem caráter informal.
"Tudo que a gente tem visto é de conversa nos bastidores. Ainda não houve conversa formal", pontuou uma das fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, que ainda confirmou que as eventuais filiações devem passar pelo crivo da direção nacional do Psol.
Elisângela assume cadeira na Câmara
Elisângela Araújo assumiu a cadeira de deputada federal, nesta sexta-feira, 2, assumindo o mandato vago com a saída de Josias Gomes, que se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Uma eventual mudança de sigla, no momento, ocorreria com a abertura da janela partidária, que deve acontecer nos próximos meses.
