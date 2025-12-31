Jornal inglês crava vitória de Lula em 2026; veja

Jornal crava vitória de Lula em 2026 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O inglês Financial Times, um dos principais jornais em circulação no mundo, trouxe em sua tradicional lista de previsões para o ano seguinte, divulgada nesta quarta-feira, 31, a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026.

No texto publicado, o jornal falou sobre os problemas de saúde de Lula, mas citou os problemas políticos recentes enfrentados pelo campo da direita. A candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto também é mencionada no texto, assim como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Gols contra da direita do Brasil também estão o ajudando. Alguns políticos conservadores pediram sanções dos EUA para punir o Brasil pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, mas a estratégia saiu pela culatra, já que Lula mobilizou a nação em torno dele" diz trecho do comentário.

Candidatos em 2026

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), outros nomes se colocaram à disposição como pré-candidatos.

