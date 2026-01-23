Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMPROMISSO

Lula abre 'ano da verdade' em Salvador e sela pacto com MST para 2026

Em evento histórico após 17 anos, presidente adota tom de desafio à oposição

Cássio Moreira e Rodrigo Tardio

Por Cássio Moreira e Rodrigo Tardio

23/01/2026 - 19:17 h
No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, Lula consolidou narrativa do "ano da verdade"
No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, Lula consolidou narrativa do "ano da verdade" -

Sob o calor da capital baiana e o coro de milhares de vozes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu, nesta sexta-feira, 23, o que muitos analistas consideram o "tiro de partida" para a mobilização da base visando a reeleição.

No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, no Parque de Exposições, em Salvador, Lula consolidou a narrativa do "ano da verdade" e reforçou o compromisso com os movimentos sociais do campo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Na Bahia, Psol confirma apoio a Lula pela segunda eleição seguida
Ex-prefeita tem 20 dias para apresentar defesa sobre contas de Nazaré
Vitória ultrapassa 40 mil associados após ações da Semana do Sócio

Durante discurso, Lula abandonou a cautela diplomática e adotou um tom de confiança combativa. O termo "ano da verdade", já utilizado em reuniões ministeriais no final de 2025, foi o fio condutor da fala presidencial.

De acordo com Lula, o governo não vai entrar no debate eleitoral apenas com promessas, mas com "a colheita" de indicadores econômicos e programas sociais consolidados.

A gente governa para o povo viver melhor, comer melhor e ter melhor qualidade de vida. Vejo a oposição ainda buscando candidato e nem sei com quem vamos disputar eleição, porém, venha quem vier, o compromisso do nosso trabalho é com o povo", disse o presidente.

Reforma Agrária

Para além do palanque político, o evento trouxe entregas concretas para o MST. O governo oficializou um novo pacote de desapropriações de terras e estabeleceu metas ambiciosas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como 26 mil novas famílias assentadas.

Geopolítica

O encontro também serviu para reafirmar a identidade ideológica do movimento. Atos de solidariedade à Venezuela e a presença de governadores do PT, como o anfitrião Jerônimo Rodrigues (PT), demonstraram que o governo pretende manter a base tradicional mobilizada e unida.

A mensagem deixada é de que o Palácio do Planalto está pronto para a disputa e vai usar a força dos movimentos sociais como motor da campanha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2024 Geopolítica Lula movimentos sociais mst reforma agrária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, Lula consolidou narrativa do "ano da verdade"
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, Lula consolidou narrativa do "ano da verdade"
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, Lula consolidou narrativa do "ano da verdade"
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, Lula consolidou narrativa do "ano da verdade"
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x