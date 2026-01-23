Lula abre 'ano da verdade' em Salvador e sela pacto com MST para 2026

No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, Lula consolidou narrativa do "ano da verdade" - Foto: (Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE)

Sob o calor da capital baiana e o coro de milhares de vozes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu, nesta sexta-feira, 23, o que muitos analistas consideram o "tiro de partida" para a mobilização da base visando a reeleição.

No encerramento do 14º Encontro Nacional do MST, no Parque de Exposições, em Salvador, Lula consolidou a narrativa do "ano da verdade" e reforçou o compromisso com os movimentos sociais do campo.

Durante discurso, Lula abandonou a cautela diplomática e adotou um tom de confiança combativa. O termo "ano da verdade", já utilizado em reuniões ministeriais no final de 2025, foi o fio condutor da fala presidencial.

De acordo com Lula, o governo não vai entrar no debate eleitoral apenas com promessas, mas com "a colheita" de indicadores econômicos e programas sociais consolidados.

A gente governa para o povo viver melhor, comer melhor e ter melhor qualidade de vida. Vejo a oposição ainda buscando candidato e nem sei com quem vamos disputar eleição, porém, venha quem vier, o compromisso do nosso trabalho é com o povo", disse o presidente.

Reforma Agrária

Para além do palanque político, o evento trouxe entregas concretas para o MST. O governo oficializou um novo pacote de desapropriações de terras e estabeleceu metas ambiciosas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como 26 mil novas famílias assentadas.

Geopolítica

O encontro também serviu para reafirmar a identidade ideológica do movimento. Atos de solidariedade à Venezuela e a presença de governadores do PT, como o anfitrião Jerônimo Rodrigues (PT), demonstraram que o governo pretende manter a base tradicional mobilizada e unida.

A mensagem deixada é de que o Palácio do Planalto está pronto para a disputa e vai usar a força dos movimentos sociais como motor da campanha.