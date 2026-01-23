Menu
POLÍTICA
INTERNACIONAL

Xi Jinping faz pedido a Lula após Conselho da Paz de Trump

Líderes chinês e brasileiro conversaram por telefone, nesta sexta-feira, 23

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/01/2026 - 8:29 h
Xi Jinping e Lula
Xi Jinping e Lula -

O presidente da China, Xi Jinping, sugeriu ao presidente Lula (PT), que os dois países recusem o convite feito pelo mandatário dos EUA, Donald Trump, para integrar o Conselho da Paz, oficializado na quinta-feira, 22, pelo republicano.

Os líderes chinês e brasileiro tiveram uma conversa por telefone, na madrugada desta sexta-feira, 23, quando Jinping fez o pedido ao petista.

Conforme a agência Xinhua, o presidente chinês declarou que a “conjuntura internacional é turbulenta e instável” e que a China e o Brasil devem “escolher o lado certo da história”, defender a ONU (Organização das Nações Unidas) e a “equidade e justiça internacionais”.

Em resposta, Lula afirmou que o Brasil está disposto a trabalhar com a China para fortalecer a ONU e aprofundar as relações bilaterais, inclusive no plano continental, aproximando o país asiático da América do Sul.

Lula consulta aliados antes de decisão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem conversado com representantes de outros países antes de tomar a decisão sobre aceitar ou não o convite feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o Conselho da Paz.

Trata-se de uma iniciativa criada pelo governo norte-americano para, inicialmente, planejar a reconstrução da Faixa de Gaza. No entanto, a medida poderia enfraquecer a Organização das Nações Unidas (ONU).

Na quinta-feira, 22, Lula conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Segundo comunicado divulgado pelo governo brasileiro, os dois enfatizaram as convicções que têm sobre a necessidade de uma “reforma abrangente” das Nações Unidas, especialmente do Conselho de Segurança.

Tags:

Conselho da Paz Donald Trump Lula Xi Jinping

