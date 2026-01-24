Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Conselho da Paz: Trump recebe ‘não’ de países e Lula se posiciona

Ao menos 23 países já aceitaram o convite de Trump para integrar a iniciativa sobre Gaza e outros conflitos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/01/2026 - 8:16 h
Lula e Donald Trump durante encontro
Lula e Donald Trump durante encontro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou, nesta quinta-feira, 22, o “Conselho da Paz” Aproximadamente 60 países foram convidados a participar da iniciativa, desses, 23 já aceitaram e seis rejeitaram. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se posicionou sobre a inciativa criada por Trump.

Nações mais ligadas a Donald Trump, como Argentina e Israel foram os primeiros a anunciar a adesão ao conselho. Porém, outros países europeus veem a iniciativa com olhos de preocupação.

Até o momento, o único país que teve o convite cancelado por Trump foi o Canadá, a decisão foi anunciada pelo próprio presidente americano após uma troca de alfinetadas com o primeiro-ministro canadense , Mark Carney, no Fórum Econômico Mundial.

Posicionamento de Lula

Nesta sexta-feira, 23, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mundo atualmente vive um “momento muito crítico” do ponto de vista político e disse que a Carta da ONU está sendo “rasgada”.

Somado a isso, ele criticou a criação do Conselho da Paz de Donald Trump.

“Em vez de corrigir a ONU, como a gente reivindica desde 2003, com a entrada de novos países — como México, Brasil e países africanos — o que está acontecendo é que o presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU, como se ele sozinho fosse o dono da ONU”, disse Lula.

Veja os países e sua relação com o Conselho da Paz

Países que aceitaram

  • Armênia
  • Arábia Saudita
  • Argentina
  • Azerbaijão
  • Bahrein
  • Belarus
  • Bulgária
  • Catar
  • Cazaquistão
  • Egito
  • Emirados Árabes Unidos
  • Hungria
  • Indonésia
  • Israel
  • Jordânia
  • Kosovo
  • Marrocos
  • Mongólia
  • Paquistão
  • Paraguai
  • Turquia
  • Uzbequistão
  • Vietnã

Países que recusaram

  • França
  • Noruega
  • Eslovênia
  • Suécia
  • Espanha
  • Alemanha

Países que estão analisando

  • Brasil
  • Reino Unido
  • China
  • Croácia
  • Itália
  • Rússia
  • Singapura
  • Ucrânia

