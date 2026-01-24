Conselho da Paz: Trump recebe ‘não’ de países e Lula se posiciona

Lula e Donald Trump durante encontro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou, nesta quinta-feira, 22, o “Conselho da Paz” Aproximadamente 60 países foram convidados a participar da iniciativa, desses, 23 já aceitaram e seis rejeitaram. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se posicionou sobre a inciativa criada por Trump.

Nações mais ligadas a Donald Trump, como Argentina e Israel foram os primeiros a anunciar a adesão ao conselho. Porém, outros países europeus veem a iniciativa com olhos de preocupação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, o único país que teve o convite cancelado por Trump foi o Canadá, a decisão foi anunciada pelo próprio presidente americano após uma troca de alfinetadas com o primeiro-ministro canadense , Mark Carney, no Fórum Econômico Mundial.

Posicionamento de Lula

Nesta sexta-feira, 23, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mundo atualmente vive um “momento muito crítico” do ponto de vista político e disse que a Carta da ONU está sendo “rasgada”.

Somado a isso, ele criticou a criação do Conselho da Paz de Donald Trump.

“Em vez de corrigir a ONU, como a gente reivindica desde 2003, com a entrada de novos países — como México, Brasil e países africanos — o que está acontecendo é que o presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU, como se ele sozinho fosse o dono da ONU”, disse Lula.

Veja os países e sua relação com o Conselho da Paz

Países que aceitaram

Armênia

Arábia Saudita

Argentina

Azerbaijão

Bahrein

Belarus

Bulgária

Catar

Cazaquistão

Egito

Emirados Árabes Unidos

Hungria

Indonésia

Israel

Jordânia

Kosovo

Marrocos

Mongólia

Paquistão

Paraguai

Turquia

Uzbequistão

Vietnã

Países que recusaram

França

Noruega

Eslovênia

Suécia

Espanha

Alemanha

Países que estão analisando