POLÍTICA
Conselho da Paz: Trump recebe ‘não’ de países e Lula se posiciona
Ao menos 23 países já aceitaram o convite de Trump para integrar a iniciativa sobre Gaza e outros conflitos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou, nesta quinta-feira, 22, o “Conselho da Paz” Aproximadamente 60 países foram convidados a participar da iniciativa, desses, 23 já aceitaram e seis rejeitaram. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se posicionou sobre a inciativa criada por Trump.
Nações mais ligadas a Donald Trump, como Argentina e Israel foram os primeiros a anunciar a adesão ao conselho. Porém, outros países europeus veem a iniciativa com olhos de preocupação.
Até o momento, o único país que teve o convite cancelado por Trump foi o Canadá, a decisão foi anunciada pelo próprio presidente americano após uma troca de alfinetadas com o primeiro-ministro canadense , Mark Carney, no Fórum Econômico Mundial.
Leia Também:
Posicionamento de Lula
Nesta sexta-feira, 23, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mundo atualmente vive um “momento muito crítico” do ponto de vista político e disse que a Carta da ONU está sendo “rasgada”.
Somado a isso, ele criticou a criação do Conselho da Paz de Donald Trump.
“Em vez de corrigir a ONU, como a gente reivindica desde 2003, com a entrada de novos países — como México, Brasil e países africanos — o que está acontecendo é que o presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU, como se ele sozinho fosse o dono da ONU”, disse Lula.
Veja os países e sua relação com o Conselho da Paz
Países que aceitaram
- Armênia
- Arábia Saudita
- Argentina
- Azerbaijão
- Bahrein
- Belarus
- Bulgária
- Catar
- Cazaquistão
- Egito
- Emirados Árabes Unidos
- Hungria
- Indonésia
- Israel
- Jordânia
- Kosovo
- Marrocos
- Mongólia
- Paquistão
- Paraguai
- Turquia
- Uzbequistão
- Vietnã
Países que recusaram
- França
- Noruega
- Eslovênia
- Suécia
- Espanha
- Alemanha
Países que estão analisando
- Brasil
- Reino Unido
- China
- Croácia
- Itália
- Rússia
- Singapura
- Ucrânia
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes