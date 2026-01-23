Criminosos tentam expedir mandados de prisão contra Lula e Moraes

O presidente Lula e o ministro do STF Alexandre de Moraes foram alvo de bandidos. - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que criminosos tentaram fraudar o seu sistema, na quinta-feira, 22, para expedir mandados de prisão contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo o órgão, a alteração consistiu na "substituição indevida" de informações vinculadas a um documento judicial verídico por dados associados às autoridades brasileiras. Os mandados não chegaram a ser expedidos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota enviada ao O Globo, a CNJ alegou que a apuração da Divisão de Segurança da Informação do Conselho indicou que “as ações foram realizadas por meio de credenciais de acesso comprometidas, pertencentes a usuários de tribunais, em decorrência de roubo de credenciais, utilizadas de forma indevida no sistema”.

“Não houve invasão, violação ou comprometimento dos sistemas do CNJ. A alteração não resultou na expedição de mandados contra as autoridades mencionadas. O incidente foi identificado, tratado e os dados foram devidamente corrigidos”, disse o órgão.