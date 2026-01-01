Venceu, mas não levou: conheça o político baiano que foi proibido de ser governador

Filho de Santo Amaro, promotor de Justiça, deputado estadual, deputado federal e senador. Pedro Lago ocupou quase todos os cargos eletivos na Bahia, exceto o mais importante do Executivo baiano: o de governador do Estado; mesmo sendo eleito.

Nascido em 16 de abril 1870, Pedro Lago foi eleito deputado estadual em 1893, sendo alçado federal em 1906, permanecendo no cargo até 1923. Neste mesmo ano, o político, advogado e jornalista assumiu o posto de senador da República.

Campanha vitoriosa, golpe e exílio

Pedro foi senador até 1930, deixando o mandato para assumir o governo da Bahia, cargo para qual foi eleito. Sua campanha vitoriosa ficou marcada pela adesão de todos os partidos, na ausência de Vital Soares, que deixou o posto na época para concorrer à vice-presidência.

Apesar da vitória, Pedro Lago não assumiu o governo, por conta da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, que culminou em uma ditadura de quase duas décadas.

Perseguido pelo regime, Pedro Lago partiu para o exílio em 1931, permanecendo na Europa durante a primeira metade da década de 30. Em 1934, já de volta ao Brasil, o político foi eleito deputado federal pelo Partido Republicano Democrático (PRD).

Novo mandato e novo golpe

Pedro Lago assumiu o mandato de deputado federal em maio de 1935, se tornando voz ativa da oposição ao regime de Getúlio Vargas. O parlamentar, no entanto, perdeu o posto em 1937, com o fechamento do Congresso Nacional, com a instalação do chamado 'Estado Novo'.

Morte

Pedro Lago morreu em 23 de março de 1958, aos 87 anos. Sua passagem foi destaque na edição do dia seguinte de A TARDE. O político deixou dois filhos, fruto do seu casamento com Isabel de Lacerda Lago.