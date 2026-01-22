Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Malafaia dá banho de água fria em candidatura de Flávio: "Não empolgou"

“Se não juntar centro e direita, não ganha essa eleição", diz o pastor

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

22/01/2026 - 16:06 h | Atualizada em 22/01/2026 - 17:13
Pastor Silas Malafaia.
Pastor Silas Malafaia. -

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, voltou a se manifestar sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Em entrevista à SBT News, o pastor rechaçou as chances de sucesso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e voltou a defender o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) como o nome da direita na disputa.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Malafaia reage contra direita após derrubada de punição a Moraes
Malafaia reage à indicação de Flávio Bolsonaro e expõe racha na direita
Malafaia prepara recado afiado a Eduardo Bolsonaro no 7 de Setembro

“Se não juntar centro e direita, não ganha essa eleição. E o Tarcísio engloba mais isso do que o Flávio. Eu não vejo o Flávio com musculatura para derrotar (presidente) Lula (PT). A candidatura do Flávio não empolgou a direita”, disse o líder religioso.

Malafaia disse que Flávio é o "candidato que a esquerda quer" e afirmou que Tarcísio tem "mais capilaridade", e deveria formar uma chapa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que "tem a direita, as mulheres, e é filha de nordestinos".

O pastor bolsonarista, no entanto, ressaltou não ver "nada demais" no fato da direita ter "três ou quatro" candidatos, como os governadores presidenciáveis Ronaldo Caiado (Goiás), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ratinho Júnior (Paraná), que são "competentes para ser presidentes".

“Se tiver mais de um candidato da direita (no primeiro turno), eu vou escolher o que eu achar melhor. Quem for para o segundo turno, eu vou apoiar”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Flávio Bolsonaro presidência da república Silas Malafaia Tarcísio de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pastor Silas Malafaia.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Pastor Silas Malafaia.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Pastor Silas Malafaia.
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Pastor Silas Malafaia.
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

x