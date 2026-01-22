Malafaia dá banho de água fria em candidatura de Flávio: "Não empolgou"

Pastor Silas Malafaia. - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, voltou a se manifestar sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Em entrevista à SBT News, o pastor rechaçou as chances de sucesso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e voltou a defender o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) como o nome da direita na disputa.

“Se não juntar centro e direita, não ganha essa eleição. E o Tarcísio engloba mais isso do que o Flávio. Eu não vejo o Flávio com musculatura para derrotar (presidente) Lula (PT). A candidatura do Flávio não empolgou a direita”, disse o líder religioso.

Malafaia disse que Flávio é o "candidato que a esquerda quer" e afirmou que Tarcísio tem "mais capilaridade", e deveria formar uma chapa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que "tem a direita, as mulheres, e é filha de nordestinos".

O pastor bolsonarista, no entanto, ressaltou não ver "nada demais" no fato da direita ter "três ou quatro" candidatos, como os governadores presidenciáveis Ronaldo Caiado (Goiás), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ratinho Júnior (Paraná), que são "competentes para ser presidentes".

“Se tiver mais de um candidato da direita (no primeiro turno), eu vou escolher o que eu achar melhor. Quem for para o segundo turno, eu vou apoiar”, completou.