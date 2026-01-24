Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Casa Branca faz postagem de Trump com pinguim e vira chacota

Publicação foi feita no perfil oficial da Casa Branca no X para tentar criar uma aproximação entre os EUA e a Groenlândia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/01/2026 - 7:36 h
Casa Branca vira piada ao postar montagem de Trump com pinguim
Casa Branca vira piada ao postar montagem de Trump com pinguim

O perfil oficial da Casa Branca virou alvo de piadas ao fazer uma postagem no X sobre a Groenlândia nesta sexta-feira, 23. Na publicação foi feita uma montagem onde o presidente norte-americano Donald Trump está segurando a mão de um pinguim.

Porém um dos principais tópicos pontuados pelos internautas é muito simples: pinguins são típicos do Hemisfério Sul, ou seja não vivem no Ártico.

Com isso, falas como "Vocês não sabiam que pinguins não vivem no Ártico, só na Antártida?", foram vistas.

Outro usuário ainda brincou dizendo: "Peraí, vocês estão tentando roubar a Antártida também?"

Casa Branca vira piada ao postar montagem de Trump com pinguim
Casa Branca vira piada ao postar montagem de Trump com pinguim | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relação entre EUA e Groenlândia

A postagem é acompanhada com uma legenda que diz “Abrace o pinguim”, com as bandeiras dos EUA e da Groenlândia, em uma nítida tentativa de aproximação amigável entre os territórios.

Porém, a realidade é outra, visto que Donald Trump está tentando de forma unilateral anexar o território que hoje pertence a Dinamarca aos Estados Unidos.

x