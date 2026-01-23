Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESQUEMA

PF identifica “bancada” das emendas em esquema que desviou R$ 1 bilhão

Investigações da Operação Overclean avançam sobre o Congresso

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

23/01/2026 - 20:48 h
Método de corrupção envolve fraudes em contratos e superfaturamento de obras
Método de corrupção envolve fraudes em contratos e superfaturamento de obras -

A Polícia Federal (PF) aprofundou as investigações da Operação Overclean e identificou a existência de uma estrutura articulada de parlamentares — descrita por investigadores como uma verdadeira “bancada” — dedicada ao desvio de emendas parlamentares.

O esquema, que já contabiliza rombos superiores a R$ 1 bilhão, entrou em uma nova fase neste início de 2026, com o foco voltado para pelo menos mais dois deputados federais ainda não atingidos por buscas e apreensões.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula abre 'ano da verdade' em Salvador e sela pacto com MST para 2026
Vitória se interessa por atacante campeão da Libertadores
Aliados projetam vitória de Jerônimo no 1º turno e citam recuo de adversário

Conduzido sob estrito sigilo pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), o inquérito agora monitora seis deputados. A ofensiva teve início em dezembro de 2024 e, até o momento, já resultou em diligências contra prefeitos, quatro parlamentares e servidores públicos.

De acordo com fontes ligadas à investigação, o método de corrupção envolve fraudes em contratos e superfaturamento de obras. Seis deputados federais estão sob investigação direta na Corte.

Dinheiro em calçados

As fases anteriores da operação revelaram o caráter rudimentar, porém vultoso, do ocultamento de valores. Durante o cumprimento de mandados, agentes da PF encontraram grandes quantias de dinheiro em espécie escondidas em gavetas, dentro de sapatos e, em um dos casos, arremessadas pela janela por um dos alvos ao perceber a chegada da polícia.

O epicentro do esquema é o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), autarquia vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Embora o foco inicial das apurações tenha sido o estado da Bahia, a Polícia Federal já detectou que o modelo de desvio foi "exportado" para outras regiões do país.

Overclean

O avanço da Overclean para outros estados brasileiros é iminente. O setor de inteligência da corporação constatou que o modus operandi de manipulação de verbas federais foi replicado nacionalmente, utilizando o Dnocs como principal duto para o escoamento irregular de recursos.

A expectativa é que, com a quebra de sigilos e novas delações, a lista de parlamentares envolvidos sofra uma nova expansão nos próximos meses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corrupção em emendas parlamentares desvio de verbas federais investigações parlamentares Operação Overclean polícia federal supersafamento de obras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Método de corrupção envolve fraudes em contratos e superfaturamento de obras
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Método de corrupção envolve fraudes em contratos e superfaturamento de obras
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Método de corrupção envolve fraudes em contratos e superfaturamento de obras
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Método de corrupção envolve fraudes em contratos e superfaturamento de obras
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x