Aliados projetam vitória de Jerônimo no 1º turno e citam recuo de adversário

Deputado elencou pilares que blindam popularidade de Jerônimo contra ataques da oposição - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Bahia nesta sexta-feira, 23, não apenas reforçou os laços institucionais entre o estado e o governo federal, mas também serviu de palanque para projeções eleitorais ousadas.

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) subiu o tom contra a oposição e afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues caminha para uma vitória consolidada ainda no primeiro turno das próximas eleições. De acordo com Almeida, o diferencial da atual gestão é a tangibilidade das obras.

"Jerônimo se consolidou como o governador da entrega. Estamos falando de um volume de investimentos em hospitais e escolas de tempo integral que a Bahia nunca viu em um período tão curto. Por isso que a vitória de Jerônimo vai ser no primeiro turno", garantiu o deputado.

Entregas

O deputado elencou os pilares que blindam a popularidade de Jerônimo contra os ataques da oposição:

Educação: A meta de expansão das escolas de tempo integral, com infraestrutura de ponta, é vista como o principal legado social.

Saúde: O fortalecimento da rede hospitalar no interior e a inauguração de unidades especializadas em Salvador.

Mobilidade: O avanço das obras do VLT, projeto considerado vital para a integração da Região Metropolitana e do Subúrbio Ferroviário.

Provocação

Ao analisar o cenário sucessório, Robinson Almeida direcionou críticas ao provável principal oponente, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Para o petista, o favoritismo de Jerônimo, somado ao "efeito Lula" no estado, pode levar a uma desidratação da candidatura oposicionista.

"A força do trabalho de Jerônimo é tão evidente que o provável adversário vai acabar desistindo da eleição. Ele já correu em 2018 e vai acabar correndo agora em 2026", disparou Robinson.

Luiz Caetano

O atual prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), citou o evento que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou na Assembleia Legislativa, onde reuniu mais de 140 prefeitos, vários deputados federais e estaduais, além de senadores, como um encontro de fortalecimento da base.

"Ele transferiu o governo para a Assembleia, na ocasião, e demonstrou um gesto muito importante do fortalecimento das instituições, o fortalecimento do parlamento, da Câmara Legislativa, do Congresso Nacional, por intermédio dos nossos deputados federais e o fortalecimento também dele como candidato à reeleição.

E emendou:

"Não tenho dúvida que nós vamos dar essa arrancada com Jerônimo no primeiro turno e enfraquecer o já enfraquecido adversário. A maioria dos prefeitos estão com Jerônimo, a maioria dos deputados estaduais estão com Jerônimo, a maioria dos deputados federais estão com Jerônimo e consequentemente os movimentos sociais, ou seja, é uma eleição disputada, mas é uma eleição que a gente sai na frente", finalizou.