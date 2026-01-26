NOVA PANDEMIA?
Aeroportos da Ásia retomam protocolos da Covid após surto de vírus
Novas infecções foram registradas
Por Leilane Teixeira
Países da Ásia reforçaram os controles sanitários em aeroportos após a confirmação de casos do vírus Nipah no estado indiano de Bengala Ocidental. Pelo menos cinco infecções foram registradas na região, o que levou autoridades a adotar medidas preventivas semelhantes às utilizadas durante a pandemia de Covid-19.
Tailândia, Nepal e Taiwan anunciaram o endurecimento dos protocolos para evitar a entrada do vírus, considerado prioritário pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido ao alto potencial de disseminação e à elevada taxa de letalidade.
Veja cada medida
Na Tailândia, passageiros que chegam de Bengala Ocidental estão passando por triagem sanitária nos aeroportos de Suvarnabhumi, Don Mueang e Phuket, com monitoramento de temperatura e avaliação de sintomas. Viajantes com sinais compatíveis com a infecção podem ser encaminhados para isolamento. O governo informou que não há casos registrados no país.
No Nepal, os controles foram intensificados no Aeroporto Internacional Tribhuvan, em Katmandu, e nos principais pontos de fronteira com a Índia. Postos de saúde foram instalados para triagem, e hospitais receberam orientação para notificar casos suspeitos.
Em Taiwan, autoridades planejam classificar a infecção pelo vírus Nipah como doença de notificação obrigatória de Categoria 5, o nível mais alto para doenças emergentes graves. A proposta ainda passará por consulta pública.
Vírus Nipah
O vírus Nipah é transmitido principalmente por morcegos frugívoros e pode se espalhar por alimentos contaminados ou contato direto entre pessoas. A infecção pode causar desde sintomas leves até encefalite grave, com taxa de letalidade estimada entre 40% e 75%. Não há vacina ou tratamento específico.
No Brasil, não há registros ou alertas relacionados à doença até o momento, segundo especialistas.
