Jovem é internado com desodorante preso no reto

Um jovem de 19 anos foi internado, após ficar com um desodorante preso no reto durante uma prática sexual. Não há informações sobre onde o caso ocorreu, no entanto, o médico Daniel Brosco, cirurgião coloproctologista conhecido nas redes sociais, detalhou a situação.

O paciente teria introduzido o objeto no ânus, porém, a embalagem acabou subindo e ele não conseguiu fazer a retirada em casa, necessitando de auxílio médico.

"A fantasia não é um problema. O problema é não usar objetos específicos para isso. Imagina se o conteúdo da embalagem vaza ou se o objeto sobe de uma forma que exige cirurgia para retirar? Já tive pacientes que acabaram com infecções graves e morreram", explicou o especialista.

Segundo Daniel, casos do tipo têm se tornado comuns nos últimos meses, e ele já atendeu pacientes com diagnósticos similares após o uso de batata, partes de uma cadeira, garrafa de vidro e plug anal.

Como os objetos ficam presos?

Após a introdução dos materiais no corpo, o intestino pode sugá-los, devido a contrações involuntárias responsáveis pelo funcionamento do órgão ou pelo vácuo criado em áreas como o reto.

Caso aconteça, é necessário que o paciente procure atendimento médico imediatamente e não apele para soluções caseiras, como o uso de laxantes, pois a contração provocada pelo medicamento pode agravar ainda mais a situação.

"As pessoas colocam objetos estranhos porque querem explorar a sexualidade, mas têm vergonha de ir a uma sex shop procurar o acessório apropriado e acabam usando o que veem pela frente. Isso é um risco enorme, porque uma perfuração pode espalhar fezes e causar uma infecção grave, que pode levar à morte, como já vi acontecer", alertou o proctologista.