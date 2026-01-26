Criança paraplégica pode voltar a andar após cirurgia inédita

Cirurgia foi realizada no Hospital Infantil Joana de Gusmão - Foto: SECOM

Uma cirurgia inédita realizada no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, trouxe novas perspectivas de recuperação para uma criança de 9 anos que estava paraplégica. O procedimento utilizou tecnologia de alta precisão e pode possibilitar a retomada dos movimentos dos membros inferiores.

A intervenção foi feita por uma equipe multidisciplinar e contou com neuronavegação, tecnologia que funciona como um GPS cirúrgico, além de modelagem em 3D da coluna, o que reduziu riscos e o tempo da cirurgia, realizada em duas etapas.

De acordo com a equipe médica, já no pós-operatório inicial foram observados avanços clínicos, como melhora da sensibilidade e diminuição da espasticidade, indicando potencial evolução neurológica.

“Essa tecnologia trouxe mais segurança e agilidade, com redução do tempo cirúrgico e melhorando as condições clínicas no pós-operatório. Com essa técnica, há diminuição de riscos e de complicações; além disso, é algo que proporciona benefícios para o paciente, mais qualidade de vida, e gera economia de custos para o sistema de saúde”, explicou o cirurgião de coluna Rodrigo Grandini.

Condição rara

A técnica, considerada rara, atraiu a atenção de especialistas de outros estados e até de países vizinhos. A paciente tem uma displasia esquelética rara, que causou deformidades na coluna e levou à compressão da medula espinhal, resultando em paraplegia e outras complicações.

Após a cirurgia, a criança seguirá em acompanhamento médico e fisioterapia, com expectativa de avanços progressivos nos próximos meses.