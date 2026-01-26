Menu
SAÚDE
SAÚDE

Criança paraplégica pode voltar a andar após cirurgia inédita

Procedimento utilizou tecnologia avançada e já apresenta sinais iniciais de evolução neurológica

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/01/2026 - 10:25 h
Cirurgia foi realizada no Hospital Infantil Joana de Gusmão
Cirurgia foi realizada no Hospital Infantil Joana de Gusmão

Uma cirurgia inédita realizada no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, trouxe novas perspectivas de recuperação para uma criança de 9 anos que estava paraplégica. O procedimento utilizou tecnologia de alta precisão e pode possibilitar a retomada dos movimentos dos membros inferiores.

A intervenção foi feita por uma equipe multidisciplinar e contou com neuronavegação, tecnologia que funciona como um GPS cirúrgico, além de modelagem em 3D da coluna, o que reduziu riscos e o tempo da cirurgia, realizada em duas etapas.

De acordo com a equipe médica, já no pós-operatório inicial foram observados avanços clínicos, como melhora da sensibilidade e diminuição da espasticidade, indicando potencial evolução neurológica.

“Essa tecnologia trouxe mais segurança e agilidade, com redução do tempo cirúrgico e melhorando as condições clínicas no pós-operatório. Com essa técnica, há diminuição de riscos e de complicações; além disso, é algo que proporciona benefícios para o paciente, mais qualidade de vida, e gera economia de custos para o sistema de saúde”, explicou o cirurgião de coluna Rodrigo Grandini.

Condição rara

A técnica, considerada rara, atraiu a atenção de especialistas de outros estados e até de países vizinhos. A paciente tem uma displasia esquelética rara, que causou deformidades na coluna e levou à compressão da medula espinhal, resultando em paraplegia e outras complicações.

Após a cirurgia, a criança seguirá em acompanhamento médico e fisioterapia, com expectativa de avanços progressivos nos próximos meses.

x