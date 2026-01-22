França investiga morte de bebê após consumo de fórmula suspensa no Brasil

França investiga morte de bebê que ingeriu fórmula suspensa no Brasil - Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

A Justiça francesa abriu uma investigação depois da morte de um bebê que consumiu uma fórmula infantil da Nestlé, que foi retirada no Brasil por risco de contaminação. O anúncio da investigação foi feito nesta quinta-feira, 22.

Há várias semanas, a Nestlé começou a recolher vários lotes de fórmulas em diversos países por conta do risco de contaminação com cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No Brasil, foram atingidos produtos das seguintes marcas:

Nestogeno;

Nan Supreme Pro;

Nanlac Supreme Pro;

Nanlac Comfor;

Nan Sensitive;

Alfamino.

O bebê que faleceu na França no dia 8 de janeiro consumiu a fórmula da marca Guigoz, comercializada na França, entre os dias 5 e 7 de janeiro.

O Ministério Público solicitou análises para determinar a presença ou não da toxina no produto e uma autópsia do bebê, nascido em 25 de dezembro.

Ministério da Agricultura se pronuncia

De acordo com o Ministério da Agricultura francês, essas retiradas se devem a “uma matéria-prima fornecida por um mesmo produtor na China”.

Segundo a associação Foodwatch Trata-se de um dos poucos fornecedores no mundo de ácido araquidônico, uma substância de síntese que entra na composição de alguns leites infantis por ser fonte de ômega-6.

ONG apresenta denúncia

A ONG anunciou, nesta quarta-feira, 21, que vai apresentar uma denúncia para “lançar luz” sobre essas retiradas, afirmando que “milhões de bebês no mundo estavam afetados”.

As unidades provavelmente contaminadas foram feitas em uma fábrica na Holanda e enviadas a diversos países.

Proibição no Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu lotes enviados ao Brasil no último dia 7 e alertou que “o consumo de alimento contaminado por essa toxina (cereulide) pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções".

O que diz a Nestlé?

Em nota, a Nestlé disse que a cereulide foi detectada durante análises periódicas de qualidade e que o fornecedor do ingrediente foi notificado. Além disso, a companhia afirmou que está atuando "em estreita cooperação com as autoridades responsáveis" com "agilidade para evitar ou reduzir qualquer tipo de impacto ao consumidor".

Veja os lotes recolhidos

| Foto: Divulgação | Anvisa