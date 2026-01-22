SAÚDE
Santa Casa de Cachoeira ganha reforço histórico com Fundação José Silveira
Secretária da Saúde fez visita ao local
Por Redação
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, localizada no Recôncavo baiano, tornou-se o novo parceiro da Fundação José Silveira. O convênio foi firmado durante uma visita técnica da secretária da Saúde, Roberta Santana, ao município.
O ato, que também contou com a presença da prefeita Eliana Gonzaga (PT), na terça-feira, 20, teve como princípio os seguintes pontos:
- visita aos setores da unidade hospitalar;
- avaliação da estrutura existente;
- e diálogo sobre possíveis melhorias para o fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos à população.
Parceria com a Fundação José Silveira
A parceria é considerada estratégica para o fortalecimento da rede de saúde local, com impacto direto na ampliação da capacidade de atendimento e na qualificação dos serviços prestados à comunidade.
Autoridades presentes
O encontro contou com a presença da prefeita Eliana Gonzaga (PT) e das demais autoridades:
- do deputado federal Antônio Brito (PSD);
- presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas;
- da deputada estadual Fabiola Mansur (PSB);
- da vice-prefeita Cristina Soares (PSB);
- da secretária municipal de Saúde, Edelzuita Lira;
- da presidente da Federação das Santas Casas, Dora Nunes;
- do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, Gilson Agrano;
- e do superintendente da Fundação José Silveira, Carlos Dumet.
Também participaram da visita secretários municipais, vereadores, auditores de cidades vizinhas, funcionários da Santa Casa e representantes da sociedade civil, reforçando o caráter institucional e coletivo da iniciativa.
