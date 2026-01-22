Santa Casa de Cachoeira ganha reforço histórico com Fundação José Silveira

Saúde em Cachoeira - Foto: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, localizada no Recôncavo baiano, tornou-se o novo parceiro da Fundação José Silveira. O convênio foi firmado durante uma visita técnica da secretária da Saúde, Roberta Santana, ao município.

O ato, que também contou com a presença da prefeita Eliana Gonzaga (PT), na terça-feira, 20, teve como princípio os seguintes pontos:

visita aos setores da unidade hospitalar;

avaliação da estrutura existente;

e diálogo sobre possíveis melhorias para o fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos à população.

Parceria com a Fundação José Silveira

A parceria é considerada estratégica para o fortalecimento da rede de saúde local, com impacto direto na ampliação da capacidade de atendimento e na qualificação dos serviços prestados à comunidade.

Autoridades presentes

O encontro contou com a presença da prefeita Eliana Gonzaga (PT) e das demais autoridades:

do deputado federal Antônio Brito (PSD);

presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas;

da deputada estadual Fabiola Mansur (PSB);

da vice-prefeita Cristina Soares (PSB);

da secretária municipal de Saúde, Edelzuita Lira;

da presidente da Federação das Santas Casas, Dora Nunes;

do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, Gilson Agrano;

e do superintendente da Fundação José Silveira, Carlos Dumet.

Também participaram da visita secretários municipais, vereadores, auditores de cidades vizinhas, funcionários da Santa Casa e representantes da sociedade civil, reforçando o caráter institucional e coletivo da iniciativa.