Cachoeira e Aného: projeto de cidades-irmãs é apresentado à prefeita Eliana Gonzaga

- Foto: Divulgação

Integrantes do Fórum de Entidades Negras da Bahia (FENEBA) participaram, em dezembro, da 9ª Conferência Pan-africana , no Togo, e voltaram de lá com a ideia de um intercâmbio entre Aného, antiga capital do país situado no oeste da África, e Cachoeira, uma das principais portas de entrada do Recôncavo Baiano.

Aprimorada, a proposta evoluiu para um projeto de cidades-irmãs, entregue e apresentado nesta quinta-feira (8) à prefeita Eliana Gonzaga, numa reunião com a presença do seu secretariado, além de Raimundo Bujão (presidente do Feneba), Antônio Carlos Vovô (presidente do Ilê Aiyê), o coordenador nacional do Setorial Inter-religioso do PT, Gutierres Barbosa, Samuel Azevedo, Diretor Presidente do África900 - Centro de Referência Política e membro do FENEBA e o assessor especial do governador Jerônimo Rodrigues, Ivan Alex.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o assessor de relações internacionais do Feneba e administrador público, Samuel Azevedo, a semente da proposta surgiu em Lomé, durante uma conversa com o prefeito de Aného, Alexis Coffi Aquereburu, em que se falou sobre as semelhanças entre as duas cidades de importância histórica e diaspórica, parcerias culturais e comerciais, e ele mostrou o interesse na criação de uma casa togolesa na Bahia. "Eles fizeram a proposta, mas a coisa evoluiu para o projeto de irmanamento, porque promove o desenvolvimento e o crescimento mútuo, as possibilidades de acordos em educação, cultura, ciência, artes e comércio, e amplia transações como emissão de vistos".

Para Samuel Azevedo, que fez a adaptação legal do projeto, foi uma reunião positiva com a prefeita Eliana Gonzaga, que demonstrou receptividade e simpatia à pauta que dialoga com a luta antirracista, uma das marcas da sua gestão, estabelecendo um prazo até o final deste mês para que o seu setor jurídico providencie a documentação necessária. "Esse é um trabalho que pode ser o começo de um novo conceito de demarcação das relações entre os dois países e as duas cidades, além do que estamos deslocando o centro cultural de Salvador para uma cidade não menos emblemática como Cachoeira", avalia.

Situada no Golfo da Guiné, Aného é uma cidade com cerca de 30 mil habitantes, no Togo, faz fronteira com o Benin a leste, e sobrevive basicamente da agricultura e da pesca artesanal. Para o presidente do Feneba, Raimundo Bujão, o projeto de cidades-irmãs representa o início de "uma nova era", justamente no ano em que a entidade cultural, formada por representantes de blocos afro e do movimento negro, comemora os seus 25 anos de fundação.