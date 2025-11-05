POLÍTICA
Prefeita de Cachoeira participa de reunião na UPB sobre o plano municipal de educação antirracista
O plano é uma iniciativa pioneira desenvolvida em Cachoeira e vem inspirando outras cidades baianas
Por Redação
A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), esteve na terça-feira, 4, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), onde participou de uma reunião sobre o Plano Municipal de Educação Antirracista de Cachoeira.
O plano é uma iniciativa pioneira desenvolvida em Cachoeira e vem inspirando outras cidades baianas. "Municípios que já implementaram o projeto têm apresentado avanços significativos no IDEB e na construção de uma educação mais inclusiva e transformadora", frisou Eliana Gonzaga.
Leia Também:
"Seguimos contribuindo para que cada vez mais municípios estejam aptos a adotar e fortalecer essa política pública de grande relevância, que reafirma o compromisso de Cachoeira com a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo nas escolas", disse a gestora.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes