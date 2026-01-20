Hospital São João de Deus em Cachoeira será reaberto: veja o que muda agora

Acordo formalizado com a Sesab marca a retomada gradual de atendimentos e 10 leitos de UTI - Foto: Divulgação

Após mais de um ano com as atividades suspensas, o Hospital São João de Deus, em Cachoeira, inicia o processo de retomada dos atendimentos. A medida é fruto de uma parceria firmada entre a Fundação José Silveira (FJS) e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira.

O acordo foi formalizado nesta terça-feira, 20, com a presença da secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, além da prefeita e demais autoridades locais. O projeto prevê a reestruturação institucional e assistencial da unidade, com uma retomada gradual dos serviços.

Com capacidade instalada de 94 leitos, sendo 10 de UTI, a reativação da unidade será fundamental para a região. O hospital permitirá a realização de cirurgias, além de oferecer atendimento clínico e obstétrico para a população de Cachoeira e municípios vizinhos.

