Hospital São João de Deus em Cachoeira será reaberto: veja o que muda agora
Parceria entre Fundação José Silveira e Santa Casa garante retorno de cirurgias e UTI na região
Por Redação
Após mais de um ano com as atividades suspensas, o Hospital São João de Deus, em Cachoeira, inicia o processo de retomada dos atendimentos. A medida é fruto de uma parceria firmada entre a Fundação José Silveira (FJS) e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira.
O acordo foi formalizado nesta terça-feira, 20, com a presença da secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, além da prefeita e demais autoridades locais. O projeto prevê a reestruturação institucional e assistencial da unidade, com uma retomada gradual dos serviços.
Com capacidade instalada de 94 leitos, sendo 10 de UTI, a reativação da unidade será fundamental para a região. O hospital permitirá a realização de cirurgias, além de oferecer atendimento clínico e obstétrico para a população de Cachoeira e municípios vizinhos.
Perguntas Frequentes (FAQ)
- Quando o Hospital São João de Deus em Cachoeira volta a funcionar? A retomada dos atendimentos foi formalizada nesta terça-feira (20 de janeiro de 2026) e ocorrerá de forma gradual. A unidade estava com atividades suspensas há mais de um ano e agora passa por um processo de reestruturação institucional e assistencial.
- Quais serviços serão oferecidos no hospital após a reabertura? Com a reativação, a unidade oferecerá atendimento clínico, obstétrico e a realização de cirurgias. A estrutura contará com 94 leitos no total para atender a população local e das cidades vizinhas.
- O Hospital São João de Deus terá UTI? Sim. A capacidade instalada da unidade prevê 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o que amplia significativamente a oferta de cuidados de alta complexidade na região do Recôncavo Baiano.
- Quem passará a gerir o hospital em Cachoeira? A gestão e reestruturação da unidade são frutos de uma parceria firmada entre a Fundação José Silveira (FJS) e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, com o apoio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).
