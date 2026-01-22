Anvisa manda recolher chocolate Laka e explica problema

Lote tinha, em seu interior, o produto Laka Oreo - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda e o uso de um lote da marca de chocolates Laka, nesta quinta-feira, 22. De acordo com a resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a suspensão acontece para "segurança do consumidor".

O produto da marca da empresa Mondelez Brasil, citado pela agência, é o chocolate branco, cuja numeração do loteé CC28525493.

De acordo com a Anvisa, verificou-se que o produto tinha, em seu interior, o produto Laka Oreo, o que torna incorreta a lista de ingredientes apresentada no rótulo, bem como resulta na ausência da declaração obrigatória da presença de glúten.

A agência ainda considera "desacordo com as exigências legais de rotulagem e com impacto direto na segurança do consumidor".

Foi determinada a suspensão da venda, uso, distribuição e propaganda do lote.

Outras proibições

Ontem, 21, a Anvisa determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso da tirzepatida, canetas emagrecedoras de duas marcas: Synedica e TG.

Os produtos estavam sendo anunciados e vendidos sem registro no órgão regulador.

Nas redes sociais, diversas empresas comercializavam os produtos, mesmo sem o aval das marcas na Anvisa. A determinação se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica que comercialize ou divulgue os medicamentos.