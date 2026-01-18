Ministro anuncia vacinação contra dengue para profissionais da saúde

Profissionais de saúde serão vacinados contra dengue em fevereiro - Foto: Walterson Rosa | Ministério da Saúde

Durante campanha de vacinação no interior de SP, neste domingo, 18, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que cerca de 1,1 milhão de profissionais que trabalham na linha de frente do Sistema Único de Sáude (SUS) do Brasil serão imunizados com a vacina Butantan-DV, a partir de 9 de fevereiro. A tecnologia é 100% brasileira e desenvolvida pelo Instituto Butantan.

A vacina contra a arbovirose é o primeiro de dose única do mundo. Padilha explicou que a vacinação destes profissionais será possível com a chegada de mais doses da Butantan-DV. O instituto deve produzir e entregar, até o dia 31 de janeiro, cerca de 1,1 milhão de doses adicionais desta vacina contra a dengue.

“São aqueles profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde, que visitam as famílias, são os primeiros profissionais a receber quem tem sinal e sintoma de dengue. Os primeiros cuidados são feitos pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais e equipes multifuncionais que estão cadastrados nas unidades básicas de saúde”, anunciou o ministro.

Os anticorpos da Butantan-DV oferecem proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. De acordo com estudos clínicos, a eficácia global da vacina brasileira é de 74%, com redução de 91% dos casos graves e 100% de proteção contra hospitalização pela doença.

Parceria com chineses

O governo federal planeja, gradualmente, expandir a vacinação em dose única em todo o país para pessoas de 15 a 59 anos. No entanto, isso depende da disponibilidade de novas unidades da vacina Butantan-DV, que já foram encomendadas pelo Ministério da Saúde em dezembro do ano passado.

Segundo o ministro, o Instituto Butantan fechou parceria de transferência de tecnologia à empresa WuXi Vaccines, da China. A ideia é viabilizar a ampliação da fabricação do imunizante em até 30 vezes.

“Eles [diretores da WuXi Vaccines] se comprometeram com um cronograma de produção e de entrega. Nossa expectativa é de termos, neste ano ainda, em torno de 25 a 30 milhões de doses [da vacina Butantan-DV]”, estimou.

Não tenho dúvida nenhuma que essa vacina 100% do Butantan pode ser uma grande arma internacional para combater a dengue em outros países no mundo. Alexandre Padilha - Ministro da Saúde

Alexandre Padilha projeta que, enquanto forem chegando mais doses da vacina, o governo vai realizar a vacinação nacional do público de 15 a 59 anos, iniciando pela população mais velha e seguindo posteriormente para o público mais jovem.

“Na medida que a gente começa a ter uma grande produção, isso vai entrar no calendário oficial [de vacinação] de forma permanente”, explicou o titular da pasta.