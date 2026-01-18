SAÚDE
Ministro anuncia vacinação contra dengue para profissionais da saúde
Trabalhadores que atuam na linha de frente já tem data para serem imunizados
Por João Grassi
Durante campanha de vacinação no interior de SP, neste domingo, 18, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que cerca de 1,1 milhão de profissionais que trabalham na linha de frente do Sistema Único de Sáude (SUS) do Brasil serão imunizados com a vacina Butantan-DV, a partir de 9 de fevereiro. A tecnologia é 100% brasileira e desenvolvida pelo Instituto Butantan.
A vacina contra a arbovirose é o primeiro de dose única do mundo. Padilha explicou que a vacinação destes profissionais será possível com a chegada de mais doses da Butantan-DV. O instituto deve produzir e entregar, até o dia 31 de janeiro, cerca de 1,1 milhão de doses adicionais desta vacina contra a dengue.
“São aqueles profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde, que visitam as famílias, são os primeiros profissionais a receber quem tem sinal e sintoma de dengue. Os primeiros cuidados são feitos pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais e equipes multifuncionais que estão cadastrados nas unidades básicas de saúde”, anunciou o ministro.
Os anticorpos da Butantan-DV oferecem proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. De acordo com estudos clínicos, a eficácia global da vacina brasileira é de 74%, com redução de 91% dos casos graves e 100% de proteção contra hospitalização pela doença.
Parceria com chineses
O governo federal planeja, gradualmente, expandir a vacinação em dose única em todo o país para pessoas de 15 a 59 anos. No entanto, isso depende da disponibilidade de novas unidades da vacina Butantan-DV, que já foram encomendadas pelo Ministério da Saúde em dezembro do ano passado.
Segundo o ministro, o Instituto Butantan fechou parceria de transferência de tecnologia à empresa WuXi Vaccines, da China. A ideia é viabilizar a ampliação da fabricação do imunizante em até 30 vezes.
“Eles [diretores da WuXi Vaccines] se comprometeram com um cronograma de produção e de entrega. Nossa expectativa é de termos, neste ano ainda, em torno de 25 a 30 milhões de doses [da vacina Butantan-DV]”, estimou.
Não tenho dúvida nenhuma que essa vacina 100% do Butantan pode ser uma grande arma internacional para combater a dengue em outros países no mundo.
Alexandre Padilha projeta que, enquanto forem chegando mais doses da vacina, o governo vai realizar a vacinação nacional do público de 15 a 59 anos, iniciando pela população mais velha e seguindo posteriormente para o público mais jovem.
“Na medida que a gente começa a ter uma grande produção, isso vai entrar no calendário oficial [de vacinação] de forma permanente”, explicou o titular da pasta.
