Suplementos com ingredientes nocivos à saúde são proibidos pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de suplementos alimentares das empresas Sylvestre e Mushin. O órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco para a saúde do consumidor. A decisão foi adotada nesta terça-feira, 20.

De Tatuí, em São Paulo, a Sylvestre está proibida de fabricar, fazer propaganda, distribuir ou comercializar todos os suplementos alimentares Recover, Shot Ritual e Relax Ritual da marca Cycles Nutrition.

A justificativa é de que os produtos “podem conter substâncias que representam risco à saúde do consumidor e devem ter a segurança de uso comprovada”.

Já a Mushin, também de São Paulo, está sob a mesma suspensão com os produtos Fantastic Oat nos sabores de frutas vermelhas, banana e caramelo, e maçã e canela.

De acordo com a Anvisa, as mercadorias possuem ingredientes “não avaliados quanto à segurança de uso em alimento (extrato de cogumelo rico em vitamina D)” e fazem alegações não comprovadas na propaganda como “reduzir níveis de colesterol ruins” e “controlar níveis de açúcar no sangue”.

A agência proibiu comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso das mercadorias por causa das regras infringidas.