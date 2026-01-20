Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

Suplementos com ingredientes nocivos à saúde são proibidos pela Anvisa

Órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/01/2026 - 9:17 h
Órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco
Órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de suplementos alimentares das empresas Sylvestre e Mushin. O órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco para a saúde do consumidor. A decisão foi adotada nesta terça-feira, 20.

De Tatuí, em São Paulo, a Sylvestre está proibida de fabricar, fazer propaganda, distribuir ou comercializar todos os suplementos alimentares Recover, Shot Ritual e Relax Ritual da marca Cycles Nutrition.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A justificativa é de que os produtos “podem conter substâncias que representam risco à saúde do consumidor e devem ter a segurança de uso comprovada”.

Leia Também:

Anvisa suspende glitter culinário por plástico na composição
Anvisa proíbe venda de produtos para cabelo e sérum facial
Nova injeção contra HIV: Anvisa autoriza remédio aplicado semestral

Já a Mushin, também de São Paulo, está sob a mesma suspensão com os produtos Fantastic Oat nos sabores de frutas vermelhas, banana e caramelo, e maçã e canela.

De acordo com a Anvisa, as mercadorias possuem ingredientes “não avaliados quanto à segurança de uso em alimento (extrato de cogumelo rico em vitamina D)” e fazem alegações não comprovadas na propaganda como “reduzir níveis de colesterol ruins” e “controlar níveis de açúcar no sangue”.

A agência proibiu comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso das mercadorias por causa das regras infringidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa suplementos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Órgão afirmou que os produtos possuem ingredientes que representam risco
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x