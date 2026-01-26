Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Cannabis no Brasil: Anvisa toma decisão positiva sobre regulamentação

Decisão será analisada pelo colegiado da agência e deve ser tomada até o final do mês de março para cumprir decisão do STJ

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/01/2026 - 17:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico -

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apresentou, nesta segunda-feira, 26, a proposta de regulamentação para a produção de cannabis medicinal no Brasil, em cumprimento a uma determinação do STJ (Supremo Tribunal de Justiça).

O texto estabelece regras para todas as etapas do processo, da produção à pesquisa, e precisa ser concluído até 31 de março.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Anvisa, as medidas serão analisadas pelo colegiado da agência na próxima quarta-feira, 28. Caso aprovadas, as resoluções entram em vigor na data da publicação e terão validade inicial de seis meses.

Entenda a proposta

A proposta prevê que a produção de cannabis seja autorizada exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos, restrita a pessoas jurídicas.

Cada estabelecimento vai ser fiscalizado e, só poderá produzir a quantidade necessária para atender à demanda de medicamentos previamente autorizadas.

Além disso, o teor de THC deverá ser igual ou inferior a 0,3% e todos os lotes passarão por inspeção.

Leia Também:

'Nova Richthofen': filha é presa após matar a própria mãe a facadas
Número de pessoas atingidas por raio em ato pró-Bolsonaro vira recorde
Dono da Havan paga R$ 140 milhões em mansão beira-mar em cidade luxuosa
Vai reformar? Lei pode obrigar proprietários a pagarem reparos do imóvel alugado

Limites para área de cultivo

Outro ponto limitado pelo texto é a área de cultivo. A liberação será feita com base na chamada “lógica de compatibilidade”, ou seja, não será permitido o plantio mais que o necessário para produzir a quantidade específica de medicamento autorizada.

As áreas vão precisar ser georreferenciadas, fotografadas e monitoradas. De acordo com a agência, tratam-se de áreas pequenas, que serão acompanhadas de perto pela mesma.

Já o transporte dos produtos, a Anvisa notificou que será feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa brasil cannabis cannabis medicinal,

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Planta é utilizada para fins terapêuticos, sob controle médico
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

x