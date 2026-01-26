POLÍCIA
'Nova Richthofen': filha é presa após matar a própria mãe a facadas
Suspeita foi presa em flagrante e confessou o crime à Polícia Civil
Por Luan Julião
Uma mulher foi presa pela Polícia Civil de Goiás neste domingo, 25, suspeita de matar a própria mãe em Guapó, cidade da Região Metropolitana de Goiânia. A investigada, Karem Murielly de Jesus Oliveira, de 34 anos, assumiu a autoria do homicídio após ser detida.
A vítima, Maria de Lourdes Alves de Jesus, tinha 62 anos e já havia buscado ajuda policial contra a filha anteriormente. Conforme relato do delegado André Veloso, a idosa chegou a registrar ocorrência e obteve medida protetiva, mas decidiu retirar a denúncia algum tempo depois.
O crime ocorreu durante a madrugada e teve parte da movimentação registrada por câmeras de monitoramento instaladas na rua. As imagens mostram a chegada da suspeita à casa da mãe às 3h21, acompanhada da própria filha, uma criança.
Por volta das 5h08, menos de duas horas depois, Karem foi flagrada saindo do imóvel sozinha, apresentando sinais de dificuldade para andar.
A mulher foi presa em flagrante e confessou o crime aos policiais. A Polícia Civil informou que as investigações continuam.
