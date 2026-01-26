Menu
POLÍCIA

'Nova Richthofen': filha é presa após matar a própria mãe a facadas

Suspeita foi presa em flagrante e confessou o crime à Polícia Civil

Luan Julião

Por Luan Julião

26/01/2026 - 17:21 h

Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio
Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil de Goiás neste domingo, 25, suspeita de matar a própria mãe em Guapó, cidade da Região Metropolitana de Goiânia. A investigada, Karem Murielly de Jesus Oliveira, de 34 anos, assumiu a autoria do homicídio após ser detida.

A vítima, Maria de Lourdes Alves de Jesus, tinha 62 anos e já havia buscado ajuda policial contra a filha anteriormente. Conforme relato do delegado André Veloso, a idosa chegou a registrar ocorrência e obteve medida protetiva, mas decidiu retirar a denúncia algum tempo depois.

O crime ocorreu durante a madrugada e teve parte da movimentação registrada por câmeras de monitoramento instaladas na rua. As imagens mostram a chegada da suspeita à casa da mãe às 3h21, acompanhada da própria filha, uma criança.

Leia Também:

Bahia: pedreiro morre espancado a pauladas em briga por gasolina
Mulher vai receber R$ 1,4 milhão por 42 anos de trabalho escravo na Bahia
Jovem morre em ataque a tiros dentro de bar na Bahia

Por volta das 5h08, menos de duas horas depois, Karem foi flagrada saindo do imóvel sozinha, apresentando sinais de dificuldade para andar.

A mulher foi presa em flagrante e confessou o crime aos policiais. A Polícia Civil informou que as investigações continuam.

Tags:

Guapó HOMICÍDIO medida protetiva prisão responsabilidade familiar violência doméstica

x