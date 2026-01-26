Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Jovem morre em ataque a tiros dentro de bar na Bahia

Estabelecimento fica no centro da cidade, em local de grande circulação de veículos e pedestres

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/01/2026 - 11:34 h
Praça Getúlio Vargas, local onde está localizado o estabelecimento
Praça Getúlio Vargas, local onde está localizado o estabelecimento

Um homem de 29 anos morreu, na noite deste domingo, 25, após ser atingido por tiros dentro de um bar, no município de Muritiba, no recôncavo baiano. O estabelecimento fica na Praça Getúlio Vargas, na parte central da cidade, em região de grande circulação de pessoas e veículos.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Leonardo da Silva Oliveira Santos. Policiais militares da 27ª CIPM foram acionados, no entanto, ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem vida.

Outros feridos

Além dele, outro homem foi atingido. O rapaz baleado foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da região, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo o relato de populares, não confirmado pelas forças de segurança, uma criança também ficou ferida e foi socorrida por pessoas que estavam no local.

Entenda a investigação

Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. Também não há informações sobre o que teria causado o atentado.

A Delegacia Territorial (DT/Muritiba) instaurou o inquérito e as circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil. O policiamento foi intensificado na região.

x