Jovem morre em ataque a tiros dentro de bar na Bahia

Praça Getúlio Vargas, local onde está localizado o estabelecimento - Foto: Ilustrativa Google Street View

Um homem de 29 anos morreu, na noite deste domingo, 25, após ser atingido por tiros dentro de um bar, no município de Muritiba, no recôncavo baiano. O estabelecimento fica na Praça Getúlio Vargas, na parte central da cidade, em região de grande circulação de pessoas e veículos.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Leonardo da Silva Oliveira Santos. Policiais militares da 27ª CIPM foram acionados, no entanto, ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem vida.

Outros feridos

Além dele, outro homem foi atingido. O rapaz baleado foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da região, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo o relato de populares, não confirmado pelas forças de segurança, uma criança também ficou ferida e foi socorrida por pessoas que estavam no local.

Entenda a investigação

Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. Também não há informações sobre o que teria causado o atentado.

A Delegacia Territorial (DT/Muritiba) instaurou o inquérito e as circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil. O policiamento foi intensificado na região.