Bahia fecha 2025 sem registro de roubo a bancos

O resultado é inédito no estado, desde 2011

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/01/2026 - 10:42 h
Nenhum banco foi roubado na Bahia em 2025, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Durante o período, nenhum ataque às instituições financeiras foi registrado, fato inédito desde 2011.

Os índices apresentam queda constante desde 2022, quando quatro casos foram registrados. Em 2023 foram foram três e, em 2024, apenas dois.

Medidas adotadas

De acordo com a SSP, os dados são resultado de treinamentos focados especificamente no combate aos crimes contra instituições financeiras ao longo dos anos.

A estratégia conta com ações integradas e de inteligência do órgão, com apoio do Comando de Operações da Polícia Militar (Coppm) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.

O coronel Paulo Sérgio Ribeiro, comandante do Coppm, contou que as atividades foram fundamentais para um ano 100% eficaz sem registro de crime desse tipo.

"Só em 2025 foram realizadas quatro simulações de respostas rápidas contra crimes desse tipo. Esse número traduz todo o trabalho integrado das Forças das Segurança no combate ao crime organizado em nosso estado", disse.

Já o Deic se dedica às investigações de criminosos que atuam nos roubos às instituições, como explica o delegado titular Thomas Galdinho.

"O nosso trabalho de inteligência é fundamental para mapear as áreas de riscos e os criminosos que atuam com o crime do tipo. O trabalho conjunto com a PM e a SSP é o diferencial para o número e ficamos muito felizes com o resultado alcançado", comemorou.

