Seis suspeitos morrem em confronto com a PM na Bahia

Seis suspeitos morreram em uma troca de tiros contra policiais militares, neste domingo, 25. O caso aconteceu na zona rural de Itajuípe, no sul da Bahia.

De acordo com as informações divulgadas, duas guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, em apoio ao 15º Batalhão da Polícia Militar, realizavam patrulhamento na região para o cumprimento de uma Ordem de Policiamento Ostensivo (OPO), quando se depararam com um grupo de homens em atitude suspeita.

Durante a tentativa de abordagem, os indivíduos teriam atirado contra os policiais, que reagiram. Após o confronto, seis suspeitos foram baleados, socorridos e levados para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.

Investigações apontam que todos eles integravam uma facção criminosa com forte atuação na região.

Nenhum policial ficou ferido.

Policiamento reforçado

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado na região.

"Inclusive com operações, com vistas a coibir ações delituosas de quaisquer naturezas, contando com o reforço e o apoio de unidades convencionais, táticas e especializadas, que realizam constantes ações preventivas na região", disse nota.

A corporação ressalta que qualquer situação que fuja à normalidade deve ser informada pelo 190 ou 181 (disque-denúncia) para que a PM encaminhe guarnições ao local. Além disso, qualquer caso suspeito deve ser registrado junto à unidade da Polícia Civil que atende à região.

Apreensão de materiais

Durante a ação, as guarnições apreenderam dois fuzis, sendo um deles equipado com luneta para tiros de longa distância, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora, uma pistola, um revólver, além de drogas, munições e um drone.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Polícia, que ficará responsável pela investigação e pelas medidas legais cabíveis.