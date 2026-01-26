POLÍCIA
Bahia: pedreiro morre espancado a pauladas em briga por gasolina
Pedreiro foi socorrido por familiares e transferido para o HGE, em Salvador
Por Luan Julião
Um desentendimento aparentemente simples terminou de forma trágica em Conceição do Coité, no interior da Bahia. O pedreiro José Reis, de 40 anos, morreu após ser brutalmente agredido durante uma discussão motivada pelo pagamento de um litro de gasolina. A morte cerebral da vítima foi confirmada no último sábado.
A agressão ocorreu em um bar localizado no bairro Terra Nova. Segundo informações da Polícia Militar, o conflito teve início quando o suspeito acusou José Reis de ter retirado o combustível sem efetuar o pagamento. Em meio à confusão, o homem utilizou um pedaço de madeira para atacar o pedreiro, atingindo a região da cabeça.
Gravemente ferido, José Reis foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Português, em Conceição do Coité. Diante da gravidade do estado de saúde, ele precisou ser intubado e transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde permaneceu internado até a confirmação da morte cerebral.
Após o crime, a Polícia Militar realizou diligências e conseguiu identificar a residência do suspeito, também no bairro Terra Nova, mas ele não foi localizado. O caso será apurado pela Polícia Civil.
