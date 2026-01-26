Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Bahia: pedreiro morre espancado a pauladas em briga por gasolina

Pedreiro foi socorrido por familiares e transferido para o HGE, em Salvador

Luan Julião

Por Luan Julião

26/01/2026 - 13:08 h | Atualizada em 26/01/2026 - 19:10

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Suspeito fugiu após a agressão e caso será investigado pela Polícia Civil
Suspeito fugiu após a agressão e caso será investigado pela Polícia Civil -

Um desentendimento aparentemente simples terminou de forma trágica em Conceição do Coité, no interior da Bahia. O pedreiro José Reis, de 40 anos, morreu após ser brutalmente agredido durante uma discussão motivada pelo pagamento de um litro de gasolina. A morte cerebral da vítima foi confirmada no último sábado.

A agressão ocorreu em um bar localizado no bairro Terra Nova. Segundo informações da Polícia Militar, o conflito teve início quando o suspeito acusou José Reis de ter retirado o combustível sem efetuar o pagamento. Em meio à confusão, o homem utilizou um pedaço de madeira para atacar o pedreiro, atingindo a região da cabeça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mulher vai receber R$ 1,4 milhão por 42 anos de trabalho escravo na Bahia
Jovem morre em ataque a tiros dentro de bar na Bahia
Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Gravemente ferido, José Reis foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Português, em Conceição do Coité. Diante da gravidade do estado de saúde, ele precisou ser intubado e transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde permaneceu internado até a confirmação da morte cerebral.

Após o crime, a Polícia Militar realizou diligências e conseguiu identificar a residência do suspeito, também no bairro Terra Nova, mas ele não foi localizado. O caso será apurado pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

briga de bar Conceição do Coité hospital pedreiro atacado Polícia violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito fugiu após a agressão e caso será investigado pela Polícia Civil
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Suspeito fugiu após a agressão e caso será investigado pela Polícia Civil
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Suspeito fugiu após a agressão e caso será investigado pela Polícia Civil
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Suspeito fugiu após a agressão e caso será investigado pela Polícia Civil
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x