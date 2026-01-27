Menu
POLÍTICA

Aliança Brasil-França: o que Lula conversou com Macron?

Conselho da Paz, Venezuela e acordo Mercosul esteve entre os temas abordados

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

27/01/2026 - 14:43 h

Presidente Lula (PT) e presidente da França, Emmanuel Macron
Presidente Lula (PT) e presidente da França, Emmanuel Macron -

O presidente Lula (PT) conversou nesta terça-feira, 27, com o presidente da França, Emmanuel Macron. A ligação foi feita pelo francês e durou cerca de uma hora, de acordo com o Palácio do Planalto.

Um dos temas tratados durante o bate-papo foi a proposta de Conselho da Paz, criado pelos Estados Unidos (EUA), que, possivelmente, pode não ter adesão do Brasil.

"A esse respeito, defendemos o fortalecimento das Nações Unidas e concordamos que iniciativas sobre paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU", disse o presidente.

A França, por sua vez, recuou do convite de sua participação no Conselho da Paz.

Acordo Mercosul-União Europeia

Já no telefonema, os presidentes também trataram sobre o acordo do Mercosul-União Europeia, que sofre grande resistência por parte de agricultores franceses.

"Reafirmei que o Acordo MERCOSUL - União Europeia é positivo para os dois blocos e constitui uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio baseado em regras", disse o petista.

O acordo foi assinado pelos dois blocos em 17 de janeiro. Anfitrião do evento e presidente temporário do Mercosul, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, classificou o tratado como um “feito histórico” e afirmou que ele envia uma mensagem clara em favor do comércio internacional, do diálogo e da cooperação entre os países.

Cooperação bilateral: França e Brasil

O presidente Lula (PT) ainda diz que decidiram avançar "sozinhos" em setores onde ambos ganham: tecnologia de ponta e soberania militar.

"Também conversamos sobre a cooperação bilateral entre França e Brasil, em especial nos temas de defesa, ciência e tecnologia e energia. Nos comprometemos a instruir as equipes técnicas a ultimar as negociações em curso, com vista a conclusão de acordos ainda no primeiro semestre de 2026".

Veja publicação

