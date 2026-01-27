Menu
ANO ELEITORAL

Lula tenta afastar Planalto de escândalo do Banco Master

Presidente teme desgaste eleitoral após revelação de reunião com Vorcaro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

27/01/2026 - 12:39 h | Atualizada em 27/01/2026 - 13:11

Presidente Lula já teve reunião com banqueiros da instituição
Presidente Lula já teve reunião com banqueiros da instituição -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem atuado para desvincular o escândalo envolvendo o Banco Master do governo federal diante da preocupação com o desgaste político que o caso pode provocar em ano eleitoral, segundo informações do jornal O Globo.

Isso ocorre após vir a público que Lula se reuniu, em dezembro de 2024, com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, fora da agenda oficial. O encontro também contou com a presença do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Na ocasião, de acordo com o portal Metrópoles, Vorcaro apresentou ao presidente relatos sobre a situação operacional da instituição. Lula, por sua vez, avaliou que se tratava de questões técnicas e indicou que o assunto deveria ser tratado no âmbito do Banco Central.

A reunião teria sido articulada pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que integrou o governo Dilma Rousseff.

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, meses depois de uma tentativa de compra de parte da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB).

Paralelamente, uma operação da Polícia Federal (PF) passou a investigar supostas fraudes financeiras relacionadas ao banco.

Tags:

Banco MAster eleições governo federal Lula

Ver todas

